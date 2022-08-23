【8胞胎】單親媽人工受孕誕8胞胎　為養孩窮到拍三級片13年後近況曝光

▲ 單親媽人工受孕誕8胞胎。

據說養大一個小朋友大約需6百萬，令港人生育意識一直甚低。但美國有女子卻反其道而行，因從小嚮往大家庭生活，婚後即透過人工受孕誕下6名孩子，但未感滿足。於2009年人生低潮期，正經歷失業和離婚時，仍執意向友人借精，懷上8胞胎，當時一度轟動全球，她亦因為強大的育兒開銷，需下海拍三級片維生。隨著年月過去，當年的手抱嬰轉眼已長大不少，日前女子便將孩子的生活照放上社交平台與民眾分享，又坦言從不後悔當日的決定。

最新影片:

綜合外媒報導，47歲的蘇里曼（Nadya Suleman）自少便嚮往大家庭生活，因婚後多次流產，最終選擇人工受孕方式，生下6名嬰兒。惟好景不常，2008年的她不但與丈夫離婚，工作上又面臨失業，但當時的她仍執意借友人的精子做進行人工受孕，最終懷上8胞胎。翌年誕下孩子後，掀起全球轟動。由於沒有工作，政府補助亦不足夠養活全家，她因此曾拍成人電影、裸照，甚至帶小孩上電視節目。

如今事隔13年，她指自己已不再拍片，亦非常後悔曾當艷星，指是非常愚蠢、不成熟又自私的決定。因為，她曾發現10歲女兒曾對此有所模仿，如穿她的脫衣舞衣服和高跟鞋，為了讓孩子健康成長，她最後決定搬回家鄉生活。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

蘇里曼又表示，雖然生活很辛苦，但她並不後悔生下8胞胎，近日她還在社群平台分享孩子開學照，又指孩子們不但善良，亦懂重別人，對他們的乖巧感到十分滿意。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣