【白色強人II】譚永浩演無差別襲擊兇徒 　Jarryd演繹參考小丑令人心寒

▲ 演得好心寒！

TVB重頭劇《白色強人II》已播到尾聲階段，昨晚（8月22日）劇情講YT（郭晉安飾）及葉晴（胡定欣飾）的草案紛爭上。

YT雖然在民意調查上領先過葉晴，惟葉晴卻得到政府支持，加上張庭（劉溫馨飾）及Martin（張達倫飾）出陰招，令YT誤會唐明（馬國明飾）下，令很多議員轉投支持葉晴的草案，最終YT更踢唐明出草案委員會，劇情可謂極度緊張。

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Jarryd演繹有層次 真人真事改編

除草案的爭議令人緊張外，昨晚劇中Yan（張曦雯飾）更被演精神病人的譚永浩（Jarryd）刺傷同樣吸引觀眾眼球。

Jarryd由起初若無其事，到被人的說話刺激「你煩不煩？你是否有病？」，隨即一秒「變臉」，更拿出生果刀周圍刺傷途人，眼神笑容恐怖兼滿臉鮮血，令人看得心寒，最終Yan更被他整傷。

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雖然播出只是短短數分鐘，但Jarryd完全演繹到令人心寒的感覺，拿捏得相當好，難怪獲觀賞讚賞。

而Jarryd亦在社交網分享劇照，並透露原來其角色是真人真事改編，亦感謝導演教導：「第一次演呢種心理有問題嘅角色。導演對我嘅演繹調教得相當仔細，每一個眼神，每一個笑容。亦有叫我加少少Joker嘅元素落去。我哋有再三睇playback，直到我哋都覺得係鏡頭面前呈現到果份恐懼感。我好多謝導演嘅信任，畀好大空間我去發揮，又係適當嘅時候拉返住我，多謝監製俾我去演繹李曉。」

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演藝之路不平坦

現年34歲的Jarryd在中五於華仁書院畢業後，在玫瑰崗學校修商科部預科課程，在學期間曾任舞蹈學會主席，且帶領學會參與多個公開演出活動及比賽，更是學校常用活動司儀之一。

在中學時已獲星探發掘，2004年參與拍攝青春偶像劇《赤沙印記@四葉草.2》，2012年正式成TVB藝人。

惟事業發展並不是一帆風順，獲派演都是不算太起眼的角色，較多人認識他反而是主持《安樂蝸》、《流行都市》等綜藝節目，而且入行初期更試過户口只剩38元。

雖然非常難捱，但他熱愛演戲，更獲得家人支持發展演藝事業：「慶幸是家人不是等着我給予家用，現時家庭的經濟支柱為媽媽，可是有感媽媽年紀愈來漸大，自己作為全家唯一的男人，很想盡快有能力去擔起頭家，讓她可以不用工作，好好休息。」

Jarryd曾表示家人其工作動力：「無論我做任何表演、比賽或商場活動，她們都會到場支持我，看我每一個演出。只要我能見報，即使那篇報導的主角不是我，甚至只是恰巧在旁，她們也會儲起有我的剪報。」

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在感情方面，他於2019年因與網絡女神杜以辰合作音樂劇《我們的青春日誌》而認識，二人於劇中飾演一對情侶，且戲假情真成為了真正的情侶。

二人感情穩定，更不時在網上大放閃光彈，認真Sweet 爆！