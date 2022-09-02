【減肥秘訣】普拉提也不算直接瘦身運動　黃凱詩：脈搏跳動每分鐘達130下才能燒脂

▲ 營養師黃凱詩指出，即使做一小時普拉提感到筋疲力竭，但這也不是一個能直接瘦身的運動。（iStock圖片）

我經常跟減肥戰友說︰「要成功減磅，飲食佔七成，三成靠運動。」

但數口精的雯雯則反駁︰「既然運動不太重要，即是可以不運動吧！」

「哪有說過不重要呢？三成已經佔了一定的比例。」我白了她一眼說道。

她再堅持地說︰「我跟其他人不同，一點運動的基因也沒有，而且，我真的很懶惰。」

「懶運動，不僅是你，找我協助減磅的戰友，九成半也跟你一樣。不過，我著你做的只是15分鐘家中輕鬆的運動，不需甚麼運動基因也能勝任，現在不是訓練運動員啊！」我說完歎了一口氣，暗忖當一個人要找藉口，總有十萬個理由。

「我找到一條運動短片，聽說對減肥很有效，可以取代你建議我的那種運動嗎？」她試圖再說服我。

「你找到的這種運動，跟我建議的，有何分別？」我好奇問道。

▲ 營養師黃凱詩表示，所謂減肥，一定要燒脂，要燃燒脂肪，必須達到能使用全身大肌肉進行的有氧運動，脈搏跳動差不多是平均每分鐘130下左右。（iStock圖片）

她立即說︰「我那段片的運動是躺着做的，舒服百倍。」

「哪有舒服又可以減肥的運動呢？有的話，我也想試。我可以告訴你，就算是我每星期做的普拉提，完成一小時後，也筋疲力竭，但是，都不是一個能直接瘦身的運動。所謂減肥，一定要燒脂，要燃燒脂肪，必須達到能使用全身大肌肉進行的有氧運動，脈搏跳動差不多是平均每分鐘130下左右，這個速度，沒可能很舒適啊！」我苦口婆心地說。

我每天的工作就是不停努力地游說，習慣是可以培養的，游說的過程不容易，但戰友們成功減磅了，滿足感蠻大呢！

撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師）