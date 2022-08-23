【求職陷阱】55歲女網上刷單賺佣　共失42萬元

▲ 55歲女網上刷單賺佣，共失42萬元。

再有市民墮入求職騙案，一名55歲姓李女子應徵「網上電商刷單員」賺佣，最終損失42萬元。

警方昨日（22日）下午約6時20分接獲事主報案，指她早前回應社交平台求職群組內的招聘廣告，對方聲稱可透過充當「網上電商刷單員」，於購物平台以點擊購物谷高商家名氣來賺取佣金。

事主遂按指示將約42萬元存入至對方指定的10個帳戶以作平台購物之用。為獲取受害者信任，騙徒初時曾向受害人發放約500元佣金。惟事主與騙徒其後失去聯絡，方知受騙，於是報警求助。案中事主共損失約42萬元。

經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由九龍城警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。

警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易18222」。

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責任編輯：陳麗娜