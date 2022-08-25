【校長專欄】學習體驗週舉辦7大活動   彩聖校長：讓學生偷快學習迎暑假

▲ 彩雲聖若瑟小學舉辦學習體驗週。

今年暑假短暫，快樂學習是必須。彩雲聖若瑟小學於暑假前特別安排「學習體驗週」，提供多個體驗活動讓同學參與，目的是要擴闊同學的眼界，讓他們以輕鬆愉快的心情迎接今年短暫的暑假。

1.中華文化體驗日

活動包括糖畫、皮影、掌中木偶、麵粉玩偶等傳統文化藝術遊戲及體驗活動，配以兩場變臉表演，並加入手影及象棋教學，增加學生對中華文化的興趣及認識。

2. 英文活動日

安排了意大利藉的話劇演員演出英語喜劇。學生認識到英語話劇的元素及一些意大利文，如Gelato、Bravo等。同學亦唱歌跳舞及觀看魔術表演，以輕鬆方式學習英文。

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3.數學日

可讓同學體驗數學「活」於生活中。當日以《新興運動×數學×桌遊》為主題，透過芬蘭木棋、攤位、玩具製作及桌遊，讓同學「用身」體驗具數學元素的運動、「用心」感受數學氛圍、「動手」製作數學玩具和玩桌遊。

4.藝術日

安排了環保紮染、輕黏土製作，以及沙畫表演，讓同學以嶄新的眼光體驗藝術。同學們更以沙為媒介，手為畫筆，將所領略到的技巧，親身向在場同學示範畫沙畫，現場氣氛熱烈。

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5.音樂日

安排了粵劇體驗活動，同學學習簡單的造手、水袖外，並學習唱小曲，更合作利用鑼鼓敲擊伴奏詩歌朗讀。同學雖然初次接觸粵劇，但演出卻有板有眼。同學亦認識了常見的中國樂器，認識各樂器的音色和演奏方法。

6.體育遊戲日

安排了反應燈訓練、小欄架訓練、十字跳等體適能活動，不但給予同學做運動的機會，亦鍛鍊他們的反應、腳步移動速度、靈敏性及身體協調性。

7.線上遊學

由於疫情而未能舉辦境外交流活動，故改以線上形式，進行成都遊及川劇臉譜文化專題講座，配以現場臉譜彩繪學堂及醒獅表演，開闊了同學的眼界，提升了他們對中華文化的認識。

「學習體驗週」為同學提供了難忘的學習經歷，亦讓他們開開心心地迎接暑假。

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