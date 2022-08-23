【保健貼士】立秋過後慎防秋燥　中醫師建議飲食要增酸潤肺

▲ 立秋已過，我們要為身體做足準備，預防秋燥引起的疾病。（相片來源：iStock）

近日天氣反覆，一時天晴炎熱、一時雨後涼風，其實已剛剛過了立秋，代表秋天即將降臨。這時要配合節氣後的氣候轉化，註冊中醫師許懿清提供了不少保健貼士及食療，讓身體合乎秋季養生之道。立秋是秋天的第一個節氣，意味秋天慢慢到來，也代表着炎熱的夏天即將過去。這是農人的重要節氣，既是萬物成熟收穫的季節，也是人體陽消陰長的過渡時期。

許懿清中醫師說：「在飲食起居方面，古人認為秋天宜收不宜散，應切記秋不食辛辣、初秋護肺；還應早臥早起，與雞俱興，早臥以順應陽氣之收斂，早起為使肺氣得以舒展，才是秋季養生方法。對港人來說當然難跟隨，也應減少捱夜及盡量早起。」

踏入初秋，身體容易出現感冒、咳嗽等不適。立秋乃初秋之季，在中醫角度上，秋燥是令人感冒的致病因素，即「邪」之一。凡是因感受燥邪而出現咳嗽或其他類似感冒的症狀時，要先判斷是否屬於表證，即感受外邪包括燥邪而來的病，之後當辨證論治。

許醫師補充：「要分辨是患上感冒還是秋燥引起的咳嗽不適，要看感覺到沾寒沾凍即寒熱往來、有否頭痛、怕冷氣或風、有否發燒等。另外，是否因感受燥邪而咳，如有口乾、嘴唇焦燥、大便極乾、咽喉乾涸、乾咳無痰或痰黏難咳、鼻孔及鼻垢亦乾、聲音沙啞等。若出現了3項或以上徵狀，大概可以確定自己的身體是有『燥』的存在。」

▲ 中醫師許懿清說現在雖已立秋，但暑熱未盡，而且要小心被冷氣吹至受涼感冒。（相片來源：經濟日報資料室）

燥邪入侵致病

她解釋燥邪最易經由鼻、口侵襲肺臟：「燥屬秋季主氣，肺乃嬌臟，喜濕而惡燥，肺開竅於鼻，而口和咽喉也與肺臟連通。燥邪入肺後，本來用作滋潤養肺的津液會減少，咽喉缺少肺臟的津液來滋養，會導致咽喉瘙癢，乾咳、痰少或痰中帶血，甚至呼吸不順暢、胸部疼痛，也會出現大便乾燥、便秘等症狀，因為肺與大腸相表裏，燥邪侵肺後也會令大腸失去滋養，甚或引起腸熱，腸燥就會在大便中反映出來。」

秋燥亦有溫燥及涼燥之分，溫燥的症狀以頭痛發熱，稍為怕冷、怕風吹，咳嗽但痰少，痰很難咳出、甚或痰中帶血，較口渴、愛喝涼水，嘴唇乾焦，咽喉乾涸，心情易煩躁，大便較乾結難排。涼燥的症狀以頭痛鼻塞、發熱、怕冷、汗難出或無汗，且有嘴唇乾裂、咽喉乾涸，乾咳而痰少，痰質清稀無血。

秋天主肺部，加上新冠肺炎疫情，更加要小心保健。許醫師指患上新冠肺炎病情會否更嚴重因人而異，但為免容易「中招」或「中招」後症狀重而感到辛苦，最好就是不要令自己的「肺燥」，所以要戒吃辛辣、煎炸等熱氣食物，多吃具有潤肺功效的食材，喝夠水也是關鍵。

▲ 秋燥容易讓人有頑痰、乾咳及咽喉乾涸瘙癢等，因此要小心保健。（相片來源：iStock）

多吃酸性或白色食物

許醫師提醒可從飲食方面着手，立秋開始要多吃酸性食物或白色食物。「飲食上增酸可增加肝臟的功能，抵禦過盛肺氣之侵入。秋季當令之色是白色，所以秋季宜適量多吃白色食物，如杏仁、雪耳、沙參、玉竹、雪梨、百合等。多喝些滋潤為主的湯水，少些消暑及化濕的食療。」

立秋以後氣溫仍高，人體對陽氣的消耗沒有減少，但天氣更乾爽，食慾也會增強。乾爽要潤燥，應以養陰清熱、潤燥止渴、清心安神的食品為主，可多吃沙參、玉竹、百合、芝麻、蜂蜜、銀耳等較為滋潤的食物，以及一些平補之品，包括梨、南瓜、蓮子、桂圓、黑芝麻、南棗、雪耳、山藥、扁豆、水蜜桃、杏仁茶和核桃露等。以滋養潤燥、補肺潤肺為主，也要兼顧養胃生津及健脾補益。

她推介了一款雙杏雙雪茶，有清肺、潤肺、去燥的功效，減少身體出現秋燥的機會，秋燥時節可每周服用2至3次。雪梨最好選有機無防腐過的，梨皮的止咳化痰功效很好，否則最好去皮才煮製。

▲ 蜜糖是傳統潤燥的食材，不妨在秋冬多喝。（相片來源：iStock）

雙杏雙雪茶

材料： 南杏仁5錢、北杏仁3錢、雪梨2至3個、乾雪耳3朵、陳皮一小片、冰糖少許、水2公升

製法： 去除雪梨皮上的蠟質，去芯，切小塊。雪耳浸軟後去硬蒂、洗淨、撕成適口大小，全部材料洗淨。加水以大火煮滾後，改文火煮60分鐘，加冰糖煮至糖溶即成。

▲ 雪梨及雪耳均是當造及平補食材，多吃有益。（相片來源：經濟日報資料室）

記者：張頌婷