【暖心爸爸】創意無限由城堡變火箭飛船　陳柏宇為女兒做紙皮窩居

▲ 24孝爸爸陳柏宇，為咗囡囡開心，絞盡腦汁為Abigail製作紙皮窩居。

3歲因父母離異而入住聖基道兒童院的陳柏宇(Jason)，經歷過去，對家庭有更深的領悟，他與模特兒太太符曉薇（Leanne）於2018年誕下愛女陳羿辰（Abigail），期後他有女萬事足，不時於社交平台上上載女兒照片，更被稱為「曬B狂魔」，最近他為了女兒開心，再次大騷手藝，利用紙皮箱製成城堡再變火箭飛船，仲有燈有風扇，小窩居創意無限，勞作攞滿分。

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24孝爸爸Jason曾向TOPick說，就算要工作，放假要湊女也不覺辛苦，

湊女唔辛苦，放假及工作空餘時間都會湊女兒，唔係只當一般嘅爸爸，而係好想自己都有份去照顧，有時間都會同佢去玩，同佢去食飯，同佢周圍去……

Jason不是齋講唔做，他比一般的爸爸更盡責，工作以外，全天候陪伴愛女Abigail，不時花心思自製小勞作，曾自製眼鏡及軚盤，最近又一力作，「陳家舒適小窩居」，為求完美，Jason絞盡腦汁將原先的「亞標移動城堡」再進化，變成火箭飛船。

日前，Jason將「亞標移動城堡」的完成品上載上instagram，從短片所見，躲在城堡內的Abigail玩得好開心，還將半個pat pat伸出窗外，並對著媽媽Leanne說：「俾你咬(pat pat)囉！)」，之後Abigail逐一將家當取出，如；水壺、walker talker、switch…等等，Leanne更大讚城堡有燈，仲可以開的。

翌日，Jason再上載另一個改良版的post，他更親身逐一介紹，「呢個就係Abby嘅新屋喇，寫住Abigail，外面有個窗門，佢係一個rocketship(火箭飛船)，Abby話後面有噴水同噴火，跟住有個窗門，呢度係一度門，有得閂門，佢自己喺裡面，裡面有佢嘅擺設，有燈，有風扇，上面再有個燈，再按係黃燈，呢度有個窗門，非常之舒適嘅窩居。」

貼文一出，網友驚嘆不已，大讚他好勁、好用心，「有埋燈，爸爸好勁呀！」、「呢個豪宅冇得頂」、「天花的燈好勁呢」，有網友更笑指這個窩居真係住得人！

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責任編輯︰王明芳