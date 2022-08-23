  • 31°C
香港時間 : 2022823日 (週二) 11:26
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人口販賣】保安局指新增1名港人求助累計38宗　21人仍受困

社會 11:12 2022/08/23

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

保安局副局長卓孝業（中）。

港人被「賣豬仔」到東南亞受禁錮，並從事非法工作的個案愈揭愈多，保安局副局長卓孝業表示，再接獲多1宗相關的港人求助個案，累計增至38宗，目前17人報稱安全，其中12人已返港，仍有21人報告在緬甸及柬埔寨人身受限，其中11人身處緬甸，10人身處柬埔寨。

卓孝業今日(23日)在一個電台節目指，經警方連日調查後，至今已拘捕7人，其中1人已經提堂，兩人會進入司法程序，相信全部人屬同一詐騙集團。不過，他補充，警方仍須調查集團與被困港人關係，因為目前收到求助個案，都是經由不同方式被騙到東南亞國家，部分人透過網上聯繫，收到電子機票按指示離境，並無在港接頭人，難言是否所有個案均與上述詐騙集團有關。

卓孝業續指，目前收到的求助大多與求職有關，只有1宗屬網上情緣，並無接獲旅客在當地被擄去的求助個案。其中涉及網上情緣的求助個案，卓表示，受害人與所謂「女朋友」網戀一年，從未見過對方真面貌，連相片也未曾看過，期間對方不斷向他借錢，又叫受害人開設銀行戶口，最後訛稱中了「獎金」請他到泰國遊玩，該名受害人現時已安全回港。他呼籲市民網戀時最少要「見下真身」：

起碼開個視像見下對方先，如果對方連視像都唔肯見你，呢個就相當可疑。

他又稱，入境處早前開通的Whatsapp求助熱線，至今收到逾280個訊息，只有4個與個案相關；昨日新收到約60個訊息中，最少收到20個惡作劇訊息，強調事主家屬已心急如焚，呼籲公眾不要在專線上進行惡作劇影響救援工作。

卓又指，目前沒有出現旅客在東南亞國家街頭被帶走的個案，所有受害人事前已經與集團取得聯繫，由對方提供機票前往東南亞。他呼籲市民到當地如參加本地遊，應選擇可靠及有信譽的旅行社，避免前赴緬甸北部及南部接近邊境的地方，若遇上困難可向本港駐曼谷經貿辦或中國駐當地使領館求助。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【人口販賣】民建聯陳克勤：應多重核實受害者回港意願　姚柏良籲帶入境處求助熱線傍身
17:09 2022/08/22
【人口販賣】民建聯陳克勤：應多重核實受害者回港意願　姚柏良籲帶入境處求助熱線傍身
【人口販賣】一名港人早前向入境處求助　終由泰國安全回港
20:16 2022/08/22
【人口販賣】一名港人早前向入境處求助　終由泰國安全回港
【打風消息】馬鞍增強為強烈熱帶風暴　天文台考慮今晚發出一號戒備信號
今日 09:29
【打風消息】馬鞍增強為強烈熱帶風暴　天文台考慮今晚發出一號戒備信號
【求職陷阱】55歲女網上刷單賺佣　共失42萬元
今日 10:37
【求職陷阱】55歲女網上刷單賺佣　共失42萬元

你可能感興趣

【人口販賣】民建聯陳克勤：應多重核實受害者回港意願　姚柏良籲帶入境處求助熱線傍身
17:09 2022/08/22
【人口販賣】民建聯陳克勤：應多重核實受害者回港意願　姚柏良籲帶入境處求助熱線傍身
【人口販賣】一名港人早前向入境處求助　終由泰國安全回港
20:16 2022/08/22
【人口販賣】一名港人早前向入境處求助　終由泰國安全回港
【打風消息】馬鞍增強為強烈熱帶風暴　天文台考慮今晚發出一號戒備信號
今日 09:29
【打風消息】馬鞍增強為強烈熱帶風暴　天文台考慮今晚發出一號戒備信號
罪案 南亞 東南亞 電台 電台節目 Local Tour 柬埔寨 緬甸 泰國 入境處

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【失智症】女子搬屋後突患失智症暴肥22磅　元兇竟是家中2樣家具
16:52 2022/08/22
【失智症】女子搬屋後突患失智症暴肥22磅　元兇竟是家中2樣家具
【打風消息】熱帶風暴「馬鞍」料周四清晨最接近本港　明晚考慮發出一號戒備信號
17:32 2022/08/22
【打風消息】熱帶風暴「馬鞍」料周四清晨最接近本港　明晚考慮發出一號戒備信號
【外傭如家人】港媽一家將移民不捨好姐姐　外傭視少主如己出︰以為可以陪住佢哋長大
13:33 2022/08/22
【外傭如家人】港媽一家將移民不捨好姐姐　外傭視少主如己出︰以為可以陪住佢哋長大