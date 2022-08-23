【人口販賣】保安局指新增1名港人求助累計38宗　21人仍受困

▲ 保安局副局長卓孝業（中）。

港人被「賣豬仔」到東南亞受禁錮，並從事非法工作的個案愈揭愈多，保安局副局長卓孝業表示，再接獲多1宗相關的港人求助個案，累計增至38宗，目前17人報稱安全，其中12人已返港，仍有21人報告在緬甸及柬埔寨人身受限，其中11人身處緬甸，10人身處柬埔寨。

卓孝業今日(23日)在一個電台節目指，經警方連日調查後，至今已拘捕7人，其中1人已經提堂，兩人會進入司法程序，相信全部人屬同一詐騙集團。不過，他補充，警方仍須調查集團與被困港人關係，因為目前收到求助個案，都是經由不同方式被騙到東南亞國家，部分人透過網上聯繫，收到電子機票按指示離境，並無在港接頭人，難言是否所有個案均與上述詐騙集團有關。

卓孝業續指，目前收到的求助大多與求職有關，只有1宗屬網上情緣，並無接獲旅客在當地被擄去的求助個案。其中涉及網上情緣的求助個案，卓表示，受害人與所謂「女朋友」網戀一年，從未見過對方真面貌，連相片也未曾看過，期間對方不斷向他借錢，又叫受害人開設銀行戶口，最後訛稱中了「獎金」請他到泰國遊玩，該名受害人現時已安全回港。他呼籲市民網戀時最少要「見下真身」：

起碼開個視像見下對方先，如果對方連視像都唔肯見你，呢個就相當可疑。

他又稱，入境處早前開通的Whatsapp求助熱線，至今收到逾280個訊息，只有4個與個案相關；昨日新收到約60個訊息中，最少收到20個惡作劇訊息，強調事主家屬已心急如焚，呼籲公眾不要在專線上進行惡作劇影響救援工作。

卓又指，目前沒有出現旅客在東南亞國家街頭被帶走的個案，所有受害人事前已經與集團取得聯繫，由對方提供機票前往東南亞。他呼籲市民到當地如參加本地遊，應選擇可靠及有信譽的旅行社，避免前赴緬甸北部及南部接近邊境的地方，若遇上困難可向本港駐曼谷經貿辦或中國駐當地使領館求助。

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記者：陳麗娜