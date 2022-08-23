【育兒難題】3歲半仔堅持自己撳𨋢扣安全帶　Coffee苦惱︰每個小朋友必經階段？【附專家解說】

▲ 林芊妤的3歲半兒子踏入事事要自己做的年紀。

星媽林芊妤（Coffee）與丈夫育有現時3歲半的兒子翟德彥（伯伯），Coffee不時在社交平台分享育兒日常。她最近遇上難題，兒子踏入事事要自己做的年紀，例如撳𨋢、扣安全帶，大人一旦不小心做了，便引起他的負面情緒。

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錯手先撳𨋢惹兒子爆喊

日前Coffee發帖文提問，「係咪每個小朋友都會經歷呢個階段，咩都一定要自己做」，翟伯伯最近正是如此。她舉出例子，如果她沒為意貪快先撳𨋢、不小心弄到他正在整的東西，後果是「佢會發脾氣同喊到癲咗，之後仲要redo從頭俾佢再做一次」。

有一次翟伯伯為了自己扣車上兒童安全座椅的安全帶，足足花了15分鐘，最終他們遲到半小時才到達目的地。Coffee對兒子要自己完成事情表示欣賞，卻又擔心他會否過分執著︰

我覺得佢肯自己做係好事嚟嘅，我由細到大都好鼓勵佢獨立，但有時有啲例子真係去到好極端……

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母子每周上演「拉鋸戰」

有時翟伯伯為了一些事情而沒完沒了地扭計，最後Coffee使出絕招講一句「I'm sorry」才能平息。只是如並非媽媽的錯，她不會說出口。翟伯伯見到媽媽沒反應，就會激動喊住追問，「你講！你最鐘意嘅人係邊個」、「你點解要唔應我」、「你而家過嚟攬我過嚟錫我」等，令Coffee偷笑心軟了，她笑指「好似生咗個男朋友出嚟」。

面對兒子的自主行為，Coffee也無計可施，媽媽表示好無奈︰

每星期經歷幾次面臨失控嘅邊緣，我以為自己已經好有耐性，但原來都會好想崩潰……

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育兒專家︰探索自我階段

育有3名孩子的Vinic爸爸是香港有品運動認證「6A品格教育」講師，以及NLP身心語言程式學執行師及教練。他接受TOPick訪問分享，小朋友在3歲這個階段不斷探索自我︰

他感覺到自己的存在，由自己的出發點去察看世界，變得較主觀。

Vinic爸爸指「Terrible 3」只是一個稱呼而言，這個情況在2至7歲都可能出現，因人而異，出現時間亦長短不一，自我意識較強的小朋友需時或較久，而Coffee的兒子正正處於這個階段。他認為這是孩子的探索過程，讓他們知道自我與他人的分別，情況絕對正常。

父母與孩子先協議立界線

不過，小朋友在過程中或許影響日常生活，如翟伯伯堅持自己扣安全帶，花了15分鐘最終遲到。他建議家長可在子女探索前先協議，例如共識嘗試的次數，如小朋友不行就交由父母幫忙，下次再讓小朋友嘗試。

家長透過這個過程，接納小朋友有自我探索的需求，滿足他需要的同時，又符合現實環境狀況，小朋友也有份參與立界線。

他續指，前題要親子關係夠親厚，彼此才能透過協議立下界線，也才能達致成功。他提醒父母接納的重要性，大人不要搶著做，令小朋友自覺沒用，扼殺他們探索自我的機會。

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記者︰駱秀玲