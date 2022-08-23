【香港人的台式生活】「無花和尚」當年因夏雨離港？　關驄移居台灣曾被騙逾500萬

▲ 「無花和尚」關聰在台灣生活過得很好！

由台灣著名演藝人曾寶儀主持的J2節目《香港人的台式生活》，在昨晚（8月22日）首播。今晚（8月23日）播出一集是個關於為愛情落腳台灣發展事業的港人故事。

Zenki（陸潤海）在澳洲打工時認識台灣太太Regina，之後決定將事業重心定在台灣、與太太攜手經營咖啡店。

談到為何愛上太太，Zenki回答是因為「她很有禮貌」；就因為這個原因，Zenki告別第一個家—香港在他鄉展開新一頁。

愛上一個人可以很簡單，經營生意卻不能；創業初期，Zenki認真思考地段、人流及經營模式等問題；為了讓外父外母放心，更由烘豆到送貨一腳踢，苦守四年終成功殺出血路開分店。

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分享台灣文化

在公在私都注重味覺享受的Zenki，除了與主持曾寶儀分享在台創業苦與樂，還帶寶儀品嚐當地至愛美食，其中集合港台特色的蒸魚，更令寶儀「港味」回憶湧現。

談到4年「台式」生活，Zenki坦言不習慣地方不少，很多更離不開飲食文化：「啲餐廳太有禮貌喇，我比較鍾意香港嘅服務態度，好似茶餐廳會直接揼盤嘢畀你咁，喺香港去慣茶餐廳同酒樓，又會特別掛住點心同公仔麵。」

Zenki又大方分享港人在台灣應如何適應當地獨有的「馬路文化」：「台灣駕車駕得順，就全世界都唔驚。」

一心做「台灣女婿」的Zenki，因為疫情關係與已註冊結婚的太太遲遲未買婚戒及擺酒，談到拍婚照，賢慧的Regina更肉緊表示「太貴」，寶儀遂帶他們試婚紗一圓心願。

面對穿上婚紗後樸實又美麗的太太，Zenki表現超害羞緊張，靦腆的一句：「就沒看過她這個樣子」充滿甜蜜溫馨感。

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自揭離開香港原因

另外，昨晚的《香港人的台式生活》，曾寶儀除走訪著名填詞人潘源良，還有憑演「無花和尚」角色走紅香港及台灣的關海山兒子關聰。

約在40年前已將事業重心轉移台灣的關聰，現時致力在街頭售賣自家研製XO醬。

有廿多年製醬經驗的關聰，帶寶儀暢遊平時材料採購地—迪化街，並暢談當年轉戰台灣因由：「同夏雨好大關係，嗰時因為夏雨唔肯剃光頭，我同佢就換咗個角色（無花和尚）。而我最初嚟台灣都係夏雨接邀請先，所以要多謝夏雨。」

曾被騙500萬港元

無心插柳在台灣打拼事業的關聰，曾遭遇重大挫折，幸好最終靠參與慈善表演得以釋懷、繼續前進：「試過畀人呃咗二千幾萬（新台幣，約520萬港元），一度要用酒精麻醉自己。」

現在看淡得失、活得自在的關聰，閒時會打台灣麻雀及練氣功消磨時間，亦不介意被指流落街頭賣醬：「我覺得好玩就得，好多人幫襯我係為咗同我合照，變咗景點添呀。」

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