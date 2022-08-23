【釣龜煲湯】大潭篤水塘釣到3隻巴西龜　港男帶回家煲湯引網上討論

▲ 有港男分享釣到三隻巴西龜及煲湯一事。

相信不少釣魚愛好者都會出海或到碼頭釣魚，再把「戰利品」打卡留念。近日，卻有港男在釣魚時釣到三隻巴西龜，不但分享在社交平台，還拿回家煲湯！直言自己為了保護原生物種，更建議大家「齊齊食晒啲外來入侵物種！」，行為令一眾網民感到驚訝！

近日，有一名網民在Facebook群組「香港淡水釣魚*台釣攻略組*」發文分享，指自己在大潭篤水塘，成功用麵包及蝦釣到三隻巴西龜，直言要「拎返屋企煲湯（清理外來入侵物種）」，為的保護原生物種，更建議大家「齊齊食晒啲外來入侵物種！」

▲ 港男分享自己用土茯苓煲龜，清熱解毒建議大家可以跟從他的做法，切塊炒再煲土茯苓。（圖片來源：香港淡水釣魚*台釣攻略組*）

港男事後更補上一張用巴西龜煲湯的相片，「土茯苓煲龜，清熱解毒，最啱夏天飲！幾清甜，肉都幾好食！」文中還建議大家如果釣到巴西龜，都可以跟從他的做法，切塊炒再煲土茯苓。

為清除外來入侵物種出一分力，又可以唔使唗嘢食，隻龜犧牲得有意義！

有網民留言叫事主「煲乜龜湯都好，唔好係群組到講嘛，好多道德X架，我煲乜湯煮同食乜嘢，關佢地乜嘢事喎」。而港男表示是次分享希望讓更多人知道，「令多啲人做，為消滅外來入侵物種出一分力。」認為廣東人「興食龜都興咗好耐，到而家香港都仲有龜苓膏賣」。

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其中有一眾網民反對事主做法，認為香港所吃用的龜為金錢龜，並非巴西龜。不過港男則回應「唔同龜有咩分別？金錢龜唔係龜？金錢龜條命特別賤所以食得？」。續指每個國家有不同的文化，認為巴西龜並非受保護動物，不認為用巴西龜煲湯「有問題」。

食得嘅咪食囉，師兄你係咪食齋，食唔食豬肉，你知唔知道回教徙都覺得你食豬肉好核突。

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野生的巴西龜可能會帶有沙門氏桿菌，始終是野生動物可能會有寄生蟲，對身體會構成危險，由於巴西龜適應能力和繁殖能力高，而且在本地甚少天敵，競爭力就特別強，在野外的數量迅速暴升，對本地近似的原生品種構成嚴重威脅，但並不建議野生吃用。

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責任編緝：蕭雅文