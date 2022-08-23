【人口販賣】胡慧冲訪問居緬甸香港商人　爆KK園區內幕：由體罰轉為精神折磨

▲ 胡慧冲訪問居緬甸香港商人，爆KK園區內幕：「由體罰轉為精神折磨。」

近日爆出多宗東南亞地區人口販賣的案件，其中位於緬甸的KK園區被指是當中情況最惡劣、手段最殘暴的地方，被禁錮在內為集團進行詐騙工作的人蛇，會受到極為殘酷的對待，裡頭更有香港人為集團工作。

居泰港人YouTuber「泰國通」胡慧沖日前訪問了一位化名Victor、現居於緬甸經營酒吧和機舖的港人，大爆他到KK園區內的所見所聞。

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Victor之前到泰國旅行結識了當地的女朋友，後來隨對方於今年五月起前往緬甸經營酒吧、餐廳和機舖，事前已知道當地治安一般，但他們在南部做生意而非較為混亂的北部，所以決定前往當地發展。

他透露園區會對他的生意進行規範，包括不能私下經營賭博生意，故Victor的機舖不含賭博成份，跟香港的機舖類近，而他所經營的酒吧模式類似泰國的「Gogobar」。

▲ （影片截圖）

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何謂園區？

所謂的園區其實就像是內地所見到的工廠大廈，由數棟大廈組織而成，園區外圍會被圍牆封起，裡頭禁止拍照，網上所見到的流傳照片全都是偷拍所得。

園區的人禁止隨便進出，大多數離開所身處的園區，下一個目的地也只會是另一個園區。而且需要向相關保安進行申報、兩邊園區的批准，才能移動，一般來說進了園區是無法隨意離開。

每個園區的老闆都會在內建立屬於自己集團的「生活圈」，內裡會有自家經營的士多、超級市場、KTV甚至會所、酒店等，內裡一般娛樂設施都有齊。在內工作的人每月會被分配一至兩日的假期，可以於這些場所自由出入和消費。

▲ （影片截圖）

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到訪KK園區

Victor曾隨女友一同前往KK園區，他表示園區前身曾叫作「AA園區」，因為當時園區內有很多的體罰甚至電擊、臭名遠播，加上後來換了老闆，所以也改了名字，同時園區的風氣亦有別過往的體罰，換成精神上的折磨。

業績差的員工會被安排到籃球場上罰企，又或者是收工回到宿舍後不讓他們睡覺，而是要求他們去反思如何提高業績。在每個月安排的團體活動，例如唱KTV的時候，無業績的員工就只能坐著，連水也不給喝，只能看著有業績的玩：「灌輸給你的就是，有業績的公司會提供所有東西，沒有的話就只坐著。」

另外進去工作集團會向員工提供免費的毒品：「到你上癮後更方便控制你。禁錮是有的，那稱之為黑房，裡頭甚麼都沒有，困你進去一兩日，類似是精神折磨。」

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中國人易控制？

Victor知道當地有大約13至15名港人分佈於各園區之內，大多數都是被騙到當地工作，主要從事網絡詐騙：「他們不做中國市場，反而是外國市場例如日本、俄羅斯、歐美等地。近期中國人難出埠，所以大部份員工都是當地華僑，但他們不擅長英文，所以會提供翻譯軟件給他們工作，只需要懂得電腦打字就可以。」

講到何解集團想要採用中港台的人來工作，Victor表示：「緬甸政府好保護緬甸人，如果當地人投訴，軍方會受理。而且他們覺得中國人容易控制，所以會請中港台的人來做詐騙工作。」

▲ 園區內的工作地方。（影片截圖）

雖然有在地港人向港府求助，但Victor表示亦有人在內工作到不想回港：「因為吸毒已經上癮，加上做詐騙有點業績，賺到的錢應該比香港多，做到業績的話所有吃喝玩樂公司全包。」

Victor點名位於緬甸南部一個稱作Myawaddy（苗瓦迪）的城市，一般中國人到當地一定會花錢請軍方帶槍保護，因為當地經常有中國人、緬甸華僑被人綁架：「早前跟女友放假去拜神，請了12個軍方軍人前後包抄保護我們。」

被問到到會否考慮移居到更安全的地方，Victor表示他們的園區早前有被報導，他們的董事長於曼谷被中方拘捕，盛傳園區會被軍方接手，所以他們會觀望多一段時間再作決定。

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