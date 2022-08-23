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【港區國安法】47人初選案18名不認罪被告　排期11月初高院作4天案件管理聆訊

社會 11:33 2022/08/23

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47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪案， 其中17人已排期於11月8日，於高等法院作案件管理聆訊。（資料圖片）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪案，其中戴耀廷及黃之鋒等29名被告早前於交付程序中認罪，並排期於9月及11月於高院作案件管理聆訊。其餘18名被告則不認罪，根據司法機構網頁顯示， 其中17人已排期於11月8日，於高等法院作案件管理聆訊，預計需時3天。餘下1人則於同月3日進行。

17名被告包括鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、林景楠、柯耀林、李予信、余慧明及吳政亨。

根據司法機構網頁顯示，其中17名被告一同排期於11月8日，於高等法院作案件管理聆訊，預計需時3天。餘下1名被告伍健偉，則排期於11月3日作案件管理聆訊，預計需時1小時。

據悉，律政司早前已發信通知部份被告，根據《港區國安法》第46條發出證書，指示相關案件毋須在設有陪審團情況下進行審理，並將由3名法官組成審判庭處理案件。據了解，律政司指案件具涉外因素，考慮到陪審員及其家人人身安全及設陪審團有可能妨礙司法公義妥為執行的實際風險。

早前已認罪的29名被告包括戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱迪、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉穎匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉及王百羽。

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記者：林育慧

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