【星二代開學】徐榮女兒讀挪威國際學校小二　NIS學費相對低廉每月$7100起

▲ 徐榮女兒包包就讀挪威國際學校，滿心期待小二開學。

星爸徐榮育有一子一女，15歲大仔徐朗已轉到英國升學，6歲半細女徐心怡（包包）則仍在香港讀書，昨日徐家在社交平台分享包包開學的照片，身穿校服的包包長高不少，開始滲出少女味。

包包就讀規模不大的挪威國際學校（Norwegian International School，NIS）Year 3，相等於小學二年級。徐家昨日發文表示，包包滿心期待新學年來臨，好掛住老師和同學，更特別早起身準備。

超級超級期待返學嘅包姐，今朝8:00am上校車，但係6:30am已經興奮到起咗身，Year 3開學大吉，好好享受！

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與Martin仔為同班同學

包包在校內相當有人緣，其中一位老友是ViuTV劇集《反起跑線聯盟》小演員之一、做潘燦良兒子的Martin仔（植海維Kyle），兩人是青梅竹馬，由幼稚園至今皆同班同學，Kyle媽媽更踢爆他早已向朋友宣稱，包包是他的女朋友。

▲ 包包與《反起跑線聯盟》的Martin仔（右）是同班同學。（受訪者提供相片）

而包包的哥哥徐朗赴英國之前，都同讀挪威國際學校，能成功銜接英國升學，並深造足球技術，他接受TOPick訪問時表達期望，盼將來在外國能成為一名職業足球員。而爸爸徐榮對子女的學業要求不高，只要中英數有一定基礎已收貨，反而對子女發展長處要求更高，尤其對大仔的足球訓練督促甚嚴。

徐榮及大仔專訪影片︰

位於大埔的挪威國際學校規模較小，採取小班教學，環境優美，校園是平房建築田園風，有山景有球場。徐榮曾指該校功課壓力較小，子女放學後可以享受親子時間，與兒子落街踢波。他寧願自己工作辛苦，也不想孩子辛苦，最重要他們開心成長。

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挪威國際學校重創意學費較低

挪威國際學校為居港的挪威人而設，於1994年在大埔現址正式成立，現設幼稚園及小學部，以基督教培養學生良好品格為重。課程採用國際小學課程（The International Primary Curriculum, IPC），提倡自主學習、重創意，學生5歲起上普通話課。

▲ 挪威國際學校採取小班教學。（學校IG圖片）

於2022至23學年，該校幼稚園部及小學部的全年學費分別為$71,260元及$114,900元，分10期繳交，相對其他國際學校低廉。挪威國際學校現正招生，家長可到學校網站報名。學校網站建議家長報名前，最好先在網上預約參加School tour了解學校。

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責任編輯︰林綺玲