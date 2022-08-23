【痞子殿下】何泳芍拋開港姐包袱演惡導遊　TVB自抽：播嚟播去得兩條友

▲ 何泳芍拋開港姐包袱，化身惡死「導遊珍」演繹獲激讚。

TVB熱播古裝喜劇《痞子殿下》加插不少現代搞笑元素，包括卡拉OK、的士、商品說明條例，甚至大台打造的唱歌比賽《聲夢傳奇》，改名「魁夢傳奇」選佳麗，非常爆笑。

昨晚（8月23日）播出的《痞子殿下》講到裘千刀（朱敏瀚飾）因練功而走火入魔，霍小妹（王灝兒JW飾）為了令千刀放鬆心情，與一眾好友阿四（周嘉洛飾）、蠻儀（陳瀅飾）、壯龍（張頴康飾）及小娟（陳嘉佳飾）參加「首振鎮」本地旅行團chill一chill，豈料參加了呃錢豪華團。

【痞子殿下】何泳芍為哨牙珍開IG帳戶 Honey豁達面對批評堅持做好自己

最新影片推介：洪嘉豪+MC張天賦專訪

超放演繹惡死「導遊珍」

劇集今次加入多年前因謾罵遊客而受盡指摘的惡導遊阿珍元素，由飾演哨牙珍的何泳芍（Honey）扮演。在辦理廂房入住手續時，她已藐嘴藐舌、盡展超級衰格的「導遊珍」行為，入型入格。

之後講到為振興「首振鎮」經濟，阿四一行6人因化身遊客，購物需要以遊客價消費，價格升足幾倍！

▲ （影片截圖）

大台自抽

導遊珍眼中他們兩手空空，即怒火攻心並發揮「惡導遊阿珍」本色：「咁平時你哋有冇得住客棧呀？雞碎咁多團費，邊度夠住夢一場！一間房都俾唔起，你唔消費我點回本呀？出得嚟旅行，大方啲，冇錢返屋企瞓覺啦！」不少網民大讚何泳芍將「導遊珍」演繹得入型入格，超放演技充滿喜劇細胞。

今次在《痞子殿下》中化身哨牙珍（仇亞珍）一角，早已拋低港姐包袱，犧牲色相扮演醜角，造型與電影《食神》入面的「火雞姐」莫文蔚有得揮。

此外，昨晚另一亮點，當導遊珍介紹市集必玩景點，指大戲台每日播放精彩的內容，張頴康聞言即表示：「你個大戲台播嚟播去得嗰兩條友，唔係仲要介紹呀？」此話似乎自抽大台演員不多，來來去去只有兩個演員，想不到這裡也有幽默位！

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

傳因外貌被踢出《學是學非》

2018年香港小姐入行的何泳芍（Honey），憑TVB節目《3日2夜》及《學是學非》令人留下深刻印象。為一名潛水教練的何泳芍擁有健康膚色及健美身材，有美人魚之稱。

雖然去年她被踢出節目《學是學非》，改為由陳欣茵頂上，更有傳因她樣貌未得人喜愛，故是被踢走的主因，事後Honey指雖然感到不捨，但會尊重公司安排，並會繼續努力工作。

點擊查看更多Honey靚相：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8