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《蜘蛛俠：不戰無歸》9月2日重映　加入未曝光片段

娛樂 11:39 2022/08/23

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去年上映超級英雄片《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）因為三代蜘蛛俠首度同堂現身，令全球影迷瘋狂，全球票房更進佔影史第6位。

《蜘蛛俠：不戰無歸》在全球重映，並加插更多未曝光搞笑片段。此特別版將在9月2日在香港上映，官方港版海報亦登場，今次終於可以「劇透」，在海報有齊三代蜘蛛俠：杜比麥奎爾、安德魯加菲及湯賀蘭。

最新影片推介：洪嘉豪+MC張天賦專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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