《蜘蛛俠：不戰無歸》9月2日重映 加入未曝光片段 娛樂 11:39 2022/08/23 分享： 分享： 熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 去年上映超級英雄片《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）因為三代蜘蛛俠首度同堂現身，令全球影迷瘋狂，全球票房更進佔影史第6位。 《蜘蛛俠：不戰無歸》在全球重映，並加插更多未曝光搞笑片段。此特別版將在9月2日在香港上映，官方港版海報亦登場，今次終於可以「劇透」，在海報有齊三代蜘蛛俠：杜比麥奎爾、安德魯加菲及湯賀蘭。 最新影片推介：洪嘉豪+MC張天賦專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【明日戰記】見証古天樂成就港片里程碑 吳炫輝+姜皓文：古生是超級工作狂 18:55 2022/08/17 【明日戰記】見証古天樂成就港片里程碑 吳炫輝+姜皓文：古生是超級工作狂 【明日戰記】古天樂新片內地成績未如理想 網民踢爆疑有戲院「偷票房」 17:01 2022/08/17 【明日戰記】古天樂新片內地成績未如理想 網民踢爆疑有戲院「偷票房」 【明日戰記】古天樂力撐香港特技片感觸落淚 古仔：不要讓我覺得是孤獨一個 17:06 2022/08/14 【明日戰記】古天樂力撐香港特技片感觸落淚 古仔：不要讓我覺得是孤獨一個 你可能感興趣 【明日戰記】見証古天樂成就港片里程碑 吳炫輝+姜皓文：古生是超級工作狂 18:55 2022/08/17 【明日戰記】見証古天樂成就港片里程碑 吳炫輝+姜皓文：古生是超級工作狂 【明日戰記】古天樂新片內地成績未如理想 網民踢爆疑有戲院「偷票房」 17:01 2022/08/17 【明日戰記】古天樂新片內地成績未如理想 網民踢爆疑有戲院「偷票房」 【明日戰記】古天樂力撐香港特技片感觸落淚 古仔：不要讓我覺得是孤獨一個 17:06 2022/08/14 【明日戰記】古天樂力撐香港特技片感觸落淚 古仔：不要讓我覺得是孤獨一個 電影 Marvel 荷里活 超級英雄片