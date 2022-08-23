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【紅黃碼】紅黃碼14日適應期今屆滿　食環署指今起採取嚴厲執法

社會 11:40 2022/08/23

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紅黃碼14日適應期今屆滿，食環署指今起採取嚴厲執法。（資料圖片）

食環署發言人今日（23日）表示，「疫苗通行證」加入「紅碼」及「黃碼」安排的14日適應期已經屆滿，署方今日開始就新規定採取嚴厲執法行動。

發言人呼籲市民及處所負責人嚴守《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的規定及指示。屬「紅碼」或「黃碼」的顧客或訪客沒有遵從適用於他們的要求，包括進入餐飲處所，即屬犯罪，最高可被罰款10,000元，或可藉繳付定額罰款5,000元解除因該罪行而須負的法律責任。餐飲處所負責人須禁止屬「紅碼」或「黃碼」的顧客或訪客進入其處所，違者可被檢控，一經定罪，最高可被罰款50,000元及監禁6個月。

政府早前公布在「疫苗通行證」加入「紅碼」及「黃碼」，以識別有較高新冠傳染風險的人士。新規定生效後有14日適應期，讓餐飲處所和其他屬主動查核「疫苗通行證」的處所的負責人／掌管人作好準備，包括在8月12日前盡快更新其「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式至最新版本（4.4.0或以上版本），並在8月23日前確保其「驗證二維碼掃瞄器」流動裝置在處所營業時間內維持網絡連線狀態（透過無線網絡或數據卡均可）。

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記者：黃穎津

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