【暴動罪成】涉政總外參與暴動　11名男女罪成還押9.9判刑

▲ 涉政總外參與暴動，11名男女罪成還押9.9判刑。（資料圖片）

11名男女涉於2019年9月29日於政府總部外一帶參與暴動被捕，早前於區域法院否認控罪。眾被告經審訊後，今（23日）被裁定1項暴動罪成。法官裁決時指，當日警方突然由政總出口衝出，在短時間內制服及拘捕各被告，反映他們根本就是身在是次暴動群體當中。法官先索取一系列報告，案件押後至9月9日判刑，被告還押候判。

本案11名被告依次是張偉青（24歲，無業）、張凱欣（21歲，學生）、張銘彥（26歲，電腦技術員）、林卓軒（21歲，學生）、馮浩軒（28歲，文員）、何滿恒（21歲，學生）、鄭曉容（21歲，學生）、梁文洛（19歲）、謝梓健（24歲，無業）、李穎欣（24歲，學生）及蘇家玉（24歲，學生），今被裁定1項暴動罪成。控罪指，他們於2019年9月29日，在金鐘夏愨道政府總部外一帶參與暴動。

張偉青、馮浩軒代表律師稱，兩人因感染新冠肺炎未能出庭應訊，已呈交隔離令予法庭。法官遂將兩人押後至9月5日再處理。

法官裁決時指，裁定各控方證人已如實講述當日發生的事情，而被告梁文洛及李穎欣的證供則不可信。法官又裁定當日暴動範圍在政總外的一帶，暴動發生逾20多分鐘後，警方從政總的不同出口突然衝出，繼而在政總外一帶拘捕本案11名被告。

法官指，案發時示威者不斷攻擊政總，更投擲汽油彈等物件，又破壞政總外的水馬及縱火等，警方多次發出警告不果，現場毫無疑問已演變成暴動。

法官續指，警方隨後突然由政總出口衝出，在短時間內作出制服及拘捕，被捕者根本就是身在這暴動群體當中。各被告雖則在不同地點被捕，其裝備裝束亦不同，但該暴動已在該處持續地發生了一段時間，他們顯然均已知悉及是組成該暴動群體的一部分，互相支持壯大聲勢，以協助及鼓勵的一分子參與其中。

法官指，考慮到暴動發生的範圍，各被告身處及被制服的地方，他們的裝束及裝備，以及被捕時的情況等，控方已在毫無合理疑點下證明各被告曾參與是次暴動，遂裁定各被告1項暴動罪成。

法官先替各被告索取背景報告，並替張凱欣、林卓軒、何滿恒、鄭曉容及梁文洛索取教導所報告，案件押後至9月9日判刑，被告還押候判。

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記者：梁錦麟