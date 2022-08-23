【狀元選擇】9位DSE狀元7人入中大 校友自豪：中大的「人情味」如入大家庭

▲ 男拔新「超級狀元」 覆核成功 入中大讀醫。

最近與不同校友聚會，他們不約而同對今年中大聯招收生的成績感到非常欣喜。全港9位狀元，包括覆核成績後的新增狀元，其中7位都加入中大，令中大再一次成為囊括最多狀元的大學。這7位同學中，有6人都是入讀醫學。

校友之間問得最多的就是︰「為何成績優秀的學生，都選擇加入中大？」其實這個趨勢已經不是今年開始，2019年、2021年以及今年，都獲得全港最多狀元。

還有一個重要數據，如果參照4科獲得5**或以上成績的學生人數，中大亦囊括了全港55%以上的考生。透過聯招獲中大取錄的學生連年上升，從前年的近3,000人，上升至今年破紀錄的3,100多位學生，成績令人鼓舞，亦看到年輕同學們對中大的嚮往和支持。

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校友們又問︰「為何近幾年的收生成績都如此出色？」

總括各方的意見，中大的「人情味」令同學們有如加入大家庭。例如最多狀元入讀的醫學院，上下同事皆有醫者父母心，實踐仁醫風範。而中大獨有的「書院制」，則在書院生活中傳授「全人教育」、「人文精神」，同學們更可以在山明水秀的校園共度舍堂生活，也是眾多投考中大學生的嚮往。

祝願今年加入中大的同學們，在人生新階段好好學習，彰顯中大「博文約禮」的精神。

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全文刊於《晴報》，原題為7位狀元的選擇