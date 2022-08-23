【情緒健康】43歲工程師一食就嘔便秘暴瘦44磅　求醫揭一個原因患自律神經失調

▲ 43歲工程師壓力大常作嘔，更暴瘦20公斤。

都市人工作繁忙兼壓力大，身體經常因此響起警號。內地一名43歲工程師便因工作壓力下，身體屢出狀況，尤其腸胃方面，不但經常肚痛作嘔，又時有便祕，需要灌腸才能解便，其後體重更於短時間內劇減44磅，為此曾跑遍各大醫學中心進行大腸鏡、胃鏡、全身核磁共振、抽血過敏免疫等檢查，卻依然查不出病因。

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綜合内媒報道，該名工程師其後求助於中國醫藥大學新竹附設醫院身心科醫生周伯翰，透過紅外光光譜儀檢測大腦功能，終發現自己患上自律神經失調。

其病前額葉功能因壓力失去活性而出現憂鬱腦波，再經自律神經檢查發現交感神經偏高現象，所幸經過藥物治療後，症狀在2周內獲得改善，體重也增胖了11磅。

周醫生表示，自律神經失調非常難找到實質病變的證據，故即使患者做了各種檢查仍難發現。他指每位患者症狀不一，常見的包含失眠、肩頸僵硬、頭痛、頭暈、耳鳴、心悸、胸悶等。其中70%和焦慮、憂鬱與生活壓力有關，20%為營養素缺乏和賀爾蒙失調導致，10%則和腦神經退化疾病有關。

周伯翰補充，日夜顛倒的生活作息、吸煙飲酒，家族有憂鬱症或躁鬱症病史、個性易煩惱、急性子、要求完美的人格均是自律神經失調的高危險群。因此需要進行更詳細的問診檢查才能做出正確診斷，並即時投藥治療。

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責任編輯：羅嘉欣