【教師釘牌】再多1名教師涉反修例風波被釘牌　累計7人被取消註冊

▲ 再有教師因涉及2019年反修例風波被教育局釘牌。（資料圖片）

再有教師因涉及2019年反修例風波被教育局釘牌。據教育局昨（22日）向立法會提交的文件顯示，截至今年6月，有7名教師因而遭取消註冊，較當局今年4月公布的增1人。

教育局昨向立法會提交的進度報告顯示，當局於2019年至2021年共接獲344與2019年風波有關的投訴個案，截至今年6月完成調查當中332宗，成立的個案為199宗，佔近6成，當局按《教育條例》取消7名教師的註冊，獲發譴責及書面警告的教師分別涉56及67人；當局亦向39名教師書面勸喻及38名教師作出口頭勸喻；另外有133宗不成立個案。

另外，當局早前公布，截至今年4月已有8名教師遭釘牌，最新數據顯示，截至7月底已有11人被取消註冊、8人獲發譴責信、23人獲書面警告、3人獲口頭勸喻、12人獲口頭提示。

教育局指，正著手制訂教師專業操守指引，預計本年內推出，具體說明教師須具備的專業操守，以及應有的個人行為規範，並會提供示例，學校可參考指引訂定員工行為的管理措施及專業發展計劃。

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責任編輯：黃悅晴