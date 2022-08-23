【癌症殺手】男士每星期食2杯乳酪　美國研究揭患腸癌風險降20%

▲ 男士每星期食2杯乳酪，美國研究揭患腸癌風險下降20%。

大腸癌是本港排行第二的癌症殺手，2019年死亡個案錄2,174宗，僅次於「頭號殺手」肺癌。而在新症數目上，2019年大腸癌確診率為5,556宗，同排行第二大常見癌症，不容輕視。大腸癌成因眾多，其中不良飲食習慣也是高危因素，如攝取不足食物纖維、常進食加工肉類等。美國華盛頓大學研究團隊就發表一項研究指出，男士每星期進食兩杯乳酪，患腸癌風險可降低20%；而有進食乳酪習慣的男士，患上極有可能癌變的腺瘤機率，也會降低26%。

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美國華盛頓大學研究團隊表示，這項發現證實了之前的研究，即食用乳酪可改變腸道中細菌的類型和數量，有助降低患上腸癌的風險。是次研究成果已在《Gut》期刊上發表，研究對象共牽涉32,600多名男性，以及55,700多名女性。

所有參與研究的對象都在1986至2012年間，接受下腸道內窺鏡檢查，並每隔4年報告一次他們的飲食，包括他們進食了多次乳酪。在長達26年的研究過程中，大約有5,800個男性、8,100個女性發生腺瘤。

而每星期進食2次或以上乳酪的男性，比起沒有吃乳酪的男性，患癌風險降低近20%。同時，有進食乳酪習慣的男士，患上腺瘤的可能性也降低了26%，而這種腺瘤所帶來的癌變風險相當高。而當涉及到女性時，研究人員未有發現進食乳酪與腺瘤發展之間，存在著任何關聯。

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責任編輯：羅嘉欣