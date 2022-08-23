【Summer Girls】索媽Michelle身材Fit爆　跳舞老師Milky渴望演戲

▲ 索媽陳思穎（Michelle）和跳舞老師李雯（Milky）分別受訪。

香港開電視製作以水著為主題選美節目《Summer Girls》撼TVB《2022香港小姐競選》，更擺正於港姐舉行決賽的9月25日播出搶收視。《Summer Girls》主持「細龍太」陳思圻（原名陳偉琪）及「佐治」張明偉昨日（8月22日）率領14位參賽者，齊集會見傳媒。

索媽陳思穎（Michelle）和跳舞老師李雯（Milky）分別接受TOPick訪問，分享參賽感受。

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陳思穎（Michelle）

現年30歲的Michelle育有一名7歲女兒，身材Fit爆的她看起來不像已為人母。

其家人很支持她參選，「他們知道我從小到大都很愛美，覺得很適合我去做，他們沒有很擔心。不是從小到大都想選美，純粹很愛美。很著重衣著，願意花很多金錢在買衣服、化妝品身上。」

7歲女兒亦盡得媽媽真傳，年紀小小已很愛美，她笑言：「不排除未來她也會參加選美。」

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問到湊女會否很繁忙？Michelle表示：「家中有工人姐姐幫忙，加上我的父母住得很近，能夠互相照應。老公是一個可以管理自己時間的人，很多時候亦能幫忙照顧女兒。」

早婚的Michelle透露於23歲時誕下女兒，「意外來的，我和老公互相相愛，變成了一件幸運的事。」她亦指可能因早生育及勤於鍛鍊令身體恢復較快，因而擁有身材及優美線條。

Michelle謂：「我一直在Gym Room接受訓練，即將會成為一名私人教練。除了可幫助別人擁有更健康的體態，自己也能受惠，用正確的姿勢、方式去鍛鍊自己，完全是沒有壞處。」

她又指：「女性健身教練相對較少，便會比較吃香，因為大部分女生都想由女教練去訓練她。」

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李雯（Milky）

現年27歲的Milky畢業於演藝學院，「過往較多參與舞台作品，一些舞蹈加話劇元素的作品，電視機前的經驗則較少。」

熱愛演戲的她表示在畢業後才發現自己很喜歡對着鏡頭，「很想向演員或唱跳方面發展。最想還是當演員，希望有更多工作機會。」

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Milky現為一名跳舞老師，並教導中國舞、現代舞和爵士舞。

性格真誠的她坦言不懂得包裝自己，「在眾多女生中可能很容易會被忽略，我覺得我的才藝是我優勝的地方，而且性格很好，比較Pure。」

記者：梁樂欣