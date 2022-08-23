【國際學校】姚焯菲升讀宣道國際學校Grade11　與老師打卡開心迎接開學日

▲ 姚焯菲升讀宣道國際學校Grade11。

姚焯菲憑TVB選秀節目《聲夢傳奇》加入樂壇，年僅15歲的她要兼顧學業與事業，非常忙碌。就讀宣道國際學校的姚焯菲，昨日率先開學，老師在校門迎接一眾學生，姚焯菲也有跟老師合照打卡，開心迎接Grade 11。

開學日與老師打卡

開學日前，姚焯菲（Chantel）曾在社交平台表示未準備好返學，不捨得暑假那麼快完結。至昨日（22日），姚焯菲回學校迎接Grade11，她就讀位於宣道國際學校（簡稱CAIS），CAIS老師在開學日來到校門迎接學生，更準備了氣球及打卡道具。校方的社交平台分享了開學日的照片，當中發現姚焯菲開心跟老師一起打卡，身穿校服的她有束起雙辮子的招牌髮型，而隔著口罩也感受到她笑得很開心，眼睛變成彎彎笑眼。

▲ 15歲的姚焯菲憑TVB選秀節目《聲夢傳奇》加入樂壇。（IG圖片）

姚焯菲忙歌唱事業，也要兼顧好學業，在學校活動上不時見到她的蹤影。去年，Chantel參與CAIS拍攝影片，CAIS音樂部為迎接聖誕節，合唱團演唱一曲《Mary Did You Know》，希望大家分享給家人和朋友，當中身穿校服的Chantel帶頭獻唱。

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感謝老師同學支持她

此外，CAIS校網亦分享姚焯菲的訪問，介紹她在Grade 9時參加了電視歌唱比賽，其聲音獲得很多讚賞。姚焯菲表示音樂可以幫助她表達感受，無論快樂還是悲傷，當有壓力時，音樂可讓人放鬆。她很喜歡與朋友們分享音樂，音樂是一種通用語言。

姚焯菲指出在學校讓她吸收不同知識，裝備好自己，幫助她更有信心踏入社會面對不同挑戰。提及在CAIS最難忘的經歷，她開心認識許多好朋友和老師，在面對成敗之時，有人鼓勵、支持及給她意見。

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CAIS全年學費12.3萬起

姚焯菲所讀的宣道國際學校（Christian Alliance International School，簡稱CAIS）位於荔枝角，吸引不少星二代就讀，如陳慧琳（Kelly）的兩名兒子、郭晉安與歐倩怡的一對子女，而學費較其他星級國際學校實惠。

CAIS設有一至十二年級及國際文憑大學預科課程，小學部分為預備班、初小（一至三年級）及高小（四至六年級）三部分，中學採用加拿大亞伯達課程（Alberta Curriculum），並獲授權提供相關的文憑教育，並學為正修讀亞伯達十一至十二年級課程的學生提供大學先修課程（AP®）。

▲ 宣道國際學校（CAIS）學費較其他星級國際學校實惠。（CAIS facebook圖片）

2022-23年度學費由預備班$123,200至第十二班$195,600不等，國際文憑大學預科課程學費為$206,500。校方推出一次性個人資本證計劃，以籌措興建荔枝角蝴蝶谷新校舍的固定資產開支和未來發展的所需資金費用，首名子女$560,000，次名子女$504,000，第三名子女$476,000。學生退學或畢業時，家長可通過學校將個人資本證轉讓至新學生家庭。如沒受公司提名權、個人資本證或個人資本票保障的學生須繳付年度徵費，金額每年估算，已繳款項不設退還。2022-23學年的年度徵費為$28,000。

CAIS現正接受2023-24年度入學網上申請，預備班至一年級於10月31日截止報名，二年級至十二年級截止日期則為12月18日，而國際文憑大學預科課程屬於滾動式錄取，即申请分輪次先到先得。

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責任編輯︰顏紫燕