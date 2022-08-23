【Love Matters with Grace】陳凱琳邀王敏德女兒任嘉賓　王麗嘉與王曼喜盡訴姊妹情

▲ 明珠台節目《Love Matters with Grace》由陳凱琳監製及主持。

由陳凱琳（Grace）監製及主持的明珠台自家製原創節目（Pearl Originals）《Love Matters with Grace》，明晚（8月24日）將播映第2集，Grace邀請藝人王敏德與名模馬詩慧的兩位千金王曼喜（Kayla）與王麗嘉（Irisa）任嘉賓。

同樣擁有兄弟姊妹的Grace與她倆暢談兄弟姊妹情，3人特別有共鳴感。

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姊妹情深

《Love Matters with Grace》第2集選擇於室內電動高卡車場內拍攝，Grace與兩位嘉賓一同挑戰電動高卡車，場面極為刺激。Kayla和Irisa的感情十分深厚，她們分享了許多二人之間相處的大小事。

其中在Irisa在15歲時，有次在外喝酒後傳訊息給Kayla說自己不太舒服，Kayla擔心妹妹的安危，立即趕到現場並把她送回家，並且幫她向父母隱瞞事件，Irisa大讚Kayla是位好姐姐。

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王麗嘉分享性經驗

Kayla更與Grace分享Irisa曾遭某公司要求減肥，Kayla得知後非常憤怒，替妹妹感不忿，並且身體力行幫她物色其他更好的公司。

此外，Kayla亦透露若有事情發生，Irisa會先找Kayla傾訴，Grace笑言自己的第一個傾訴對象亦是自己的弟弟Derek。

最後， Grace與嘉賓大玩「Spin the Bottle」遊戲，挑戰「Truth or Dare」，為避開懲罰，Kayla大爆中學時與男孩子約會的尷尬事，而Irisa則需分享一個性生活經驗。