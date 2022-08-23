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【疫情反彈】何栢良：重症個案增屬預期之內　倡院舍院友及員工每日核酸檢測

社會 12:45 2022/08/23

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港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

本港連續5日新增逾6,000人染疫，昨日陽性個案有6,617宗，創近月單日新高。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，隨著本港主流病毒株由BA.2轉變為BA.5，整體感染人數上升而令重症個案增加是預期之內。他續指，7月份每周確診個案約為2萬至3萬，剛過去的一星期染疫人數達5.5萬，值得留意的是80歲以上長者和3至11歲兒童感染個案升幅顯著，分別較上周增加200%和180%。

何栢良今日（23日）在電台節目《千禧年代》提到，長者及幼童的新冠疫苗接種比例低，感染後很多時要留醫，而近9成新增入院及住院個案屬60歲以上的人士，認為要針對80歲以上的長者進行預防措施。他擔心上述情況對公立醫院醫療系統構成負荷，但目前最大問題是「有針無人打，有藥無人食」，10多萬80歲以上長者甚至一針未打，不少長者即使打了3針，但他們不理解抗體水平會下滑，因而未有及時打第四劑加強針，導致重症入院，60歲以上人士服用新冠口服藥的比例亦低。

當局稱過去一周出現確診個案的院舍升至58間，指爆疫院舍呈上揚，對情況感憂慮，認為成因很大機會經由員工傳播。何栢良分析，3月第五波疫情高峰有約7成院友感染，時隔已近6個月，感染院友的抗體水平已下降得七七八八，如果接種率追不上，或疫苗未能產生高水平的中和抗體，院舍確診個案自然會增多。

他建議當局更有系統地公布院舍接種數字，盡快安排未打第三針及加強劑的院友接種復必泰，院舍院友及員工應要每日進行核酸檢測，以避免院舍爆疫而導致照顧人手出現樽頸：

參考內地或澳門可以每日做核酸檢測，院舍內嘅護理員或註冊護士經過簡單培訓，可以為院友每日採樣，經外判商檢測是可以做到，數目又唔喺多，全港安老院舍大約6萬人，殘疾員舍1.7萬人，每日檢測都可以應付到。

何栢良又提到，各地已基本上取消所有入境檢疫限制，海外輸入個案的風險低，只要入境人士完成接種3劑新冠疫苗，而本港機場有足夠能力應付增加的人流，他認為現在已經可以實施「0+7」檢疫安排，即取消酒店檢疫，改為7天家居監察。

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記者：陳麗娜

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