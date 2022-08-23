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【性侵菲傭】夫婦涉合謀強姦菲傭案　風暴迫近官改周五陪審團退庭商議

社會 13:01 2022/08/23

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被告陳暹德。（資料圖片）

妻子涉協助和教唆丈夫強姦菲傭案今（23日）於高等法院續審，控辯雙方已完成舉證，法官原定本周四（25日）完成引導後，讓陪審團退庭商議。基於風暴迫近，法官表示為免安排混亂，押後至明早開始引導陪審團，本周四則不開庭，押後至本周五（26日）讓陪審團退庭商議。

法官今早表示，留意到天氣狀況，預計本周四（25日）打風機會相當高，為免退庭商議期間安排上或出現混亂，因此押後至明早開始引導陪審團，周四則不開庭，押後至本周五（26日）才退庭商議。

兩名被告陳暹德（現年48歲）及其妻黎芷珊（現年36歲），陳被控企圖強姦及強姦罪，黎則被控協助和教唆強姦及非禮罪，事發於2018年1月21日。

女被告一方今進行結案陳詞時指，控方結案陳詞時形容男被告作供間不盡不實，毫不認真。女被告一方形容，男被告是毫無道德底線的「渣男」，上庭不認真，令人感到厭惡或「火滾」。惟他與事主X只是有性交易，絕對沒有強姦X。

女被告一方續指，兩名被告替警方進行錄影會面紀錄時真情流露，絕對沒有「夾口供」。反觀X證供出現不同版本，一邊作供一邊誣捏被告，X因憎恨女被告，亦將她「拖落水」，做法邪惡。女被告一方指，事後兩被告已離婚，女被告現居劏房，反問若她串謀作出如此變態強姦行為，為何現時要過著如此悲慘的日子。

基於控方未能於毫無合理疑點下證明X的說法，女被告一方要求陪審團裁定女被告無罪。

聆訊明（24日）續。

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記者：林育慧

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