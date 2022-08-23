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【夏日賞賞你】壓軸逾5.4萬份限量獎賞周四登場　包括25折享晚市2人燒肉海鮮餐

社會 13:03 2022/08/23

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（旅發局圖片）

香港旅遊發展局「夏日同賞﹒就在香港」推出的「夏日賞賞你」，壓軸一批超過5.4萬份限量獎賞將於本周四（25 日）中午12時起供市民領取。市民即日起可於 Discover Hong Kong 網站預覽獎賞的詳情。

最後一批限量獎賞涵蓋66個景點及「優質旅遊服務」計劃認證的餐飲﹑零售商戶， 除了一系列低至25折的時裝首飾﹑環球美饌﹑觀光巴士﹑纜車車票優惠外，還有主題樂園門票連餐飲劵即減250元折扣﹑麵食製造體驗紀念館工作坊﹑古董帆船文化體驗買一送三優惠，以及其他精彩購物折扣等等；所有限量獎賞名額有限，先到先得。

第四批限量獎賞商戶及優惠名單（截止8月23日中午12時）：

    點擊圖片放大
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旅發局「夏日賞賞你」向市民送上全城約20萬份零售、餐飲、主題樂園及景點的限量獎賞，逾200個景點及獲得「優質旅遊服務」計劃認證的商戶參與。除了限量獎賞，Discover Hong Kong網站同時搜羅由逾100間商戶提供的精選優惠，即日可供市民領取，不設領取上限。

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責任編輯：陳麗娜

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