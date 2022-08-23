【最強爸爸】前港足代表陳志康獲愛女力撑　辦西甲足球學校助基層學踢波

▲ 前港隊足球員陳志康11歲起開始踢波生涯，去年創立香港西甲足球學校。

17歲港隊女足代表陳頌文，近日宣布加入英格蘭史篤城球隊，向職業足球員之路進發，為港爭光。然而受疫情影響，近年香港球壇經歷低潮，但仍有本地足球名宿希望能繼續推動足球發展，其中一位就是前香港足球隊代表陳志康。去年他更圓夢創立西甲足球學校，致力推廣基層足球，無分階級，讓更多小朋友有機會接觸及愛上足球。

人稱Cow Sir的陳志康，是土生土長的「香港仔」，他既是前香港足球隊代表，亦是首位以前球員身份加入香港足球總會董事局的成員。今年45歲的他，人生中幾乎每個階段都與足球扯上關係。

▲ 效力南華多年的陳志康（右），11 歲起開始踢波生涯，去年創立香港西甲足球學校。（陳志康後援會提供圖片）

他說︰「我是基層出身，在屋邨長大，小時候不是留在家，就是到球場踢波。10歲左右就開始踢地區賽，12歲被選做港隊代表，踢青少年賽事，再以港隊身份入讀銀禧，即現時的體院，成為獎學金運動員。」

15歲時他更索性放棄學業，投身全職足球員，4年後正式加入本地球隊南華，並一踢成名，以19歲之齡獲得全年最佳年輕球員及最佳11人。「當時我是隊中年紀最小，之前亦未曾有球員創下這雙紀錄。加上球隊陣容強勁，如有山度士、李建和等，有很大競爭，幸而自己能把握到表現機會。」

愛西甲靈巧踢法

Cow Sir一直效力南華十多年，中段有離開兩年轉會愉園，後再返回南華，直至33歲時開始轉做教練，以及擔任太陽飛馬的領隊及總監。去年底他再下一城，夥拍前港隊教練郭嘉諾創辦香港西甲足球學校，並與西甲技術總監合作，將西班牙國家足球基層訓練系統帶給香港的小朋友。

「足球是我一直最熟悉的東西，香港有很多來自不同國家及球會的足球學校，我選擇西班牙的原因，是因為他們的足球文化是着重個人技術型，是頭腦聰明及靈巧的踢法，並非以體力衝撞，很切合香港人的特性。」

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他續指，西甲足球的另一特點，是從草根到青少年發展都有支援，甚至強調培訓教練、發掘有潛質的球員，讓所有階層的人都能接觸到足球，藉此推動足球發展。

由我踢波到做教練，我都要求自己及球員技術水平要高，就算是個人或整個團隊都是用腦及技巧去踢波，來到創校我亦希望能以這做主題。港隊及青訓多年來轉過不少教練，每位都有不同理念及個人風格，可能踢法會變，但長遠來說，香港足球發展應有一套系統或風格，我希望入校的小朋友是能在西甲這系統及框架下學踢波。

西甲足球學校成立不足一年，現時的學員約8至16歲，亦有年紀較細的「BB班」，適合3歲以上小朋友參加，在穩定的室內場地裏，以遊戲形式配合訓練方法，培養他們用腦去思考，嘗試感受踢波的樂趣。訓練亦會按照球員進度及表現作調整，旨在讓他們在短時間內提升對足球興趣，真正做到基層足球。

助基層尋足球夢

Cow Sir說一眾學員中亦不乏現役港隊成員：「讀名校的學生也會上補習班提高學術水平，足球都一樣，踢球會或地區的球員也會來足球學校，學習更多技法。」

傑出的學員甚至有機會衝出香港去西班牙，到當地職業球會交流或參加選拔，他說會視乎疫情，希望今年年底能有機會帶一批小朋友去西班牙親身感受當地足球。

其實西甲足球學校自成立以來，一直也積極推廣基層足球。如上月中校方就宣布會與慈善機構合作，舉辦「有波齊齊踢」計劃，提供一個渠道予基層小朋友去實現足球夢。計劃為期一年，合資格的小朋友每星期可最少訓練一日，並可免費入場觀看港超聯賽事，表現出色的更有機會去西班牙交流，擴闊眼界。

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最近校方更與杏花新城合作舉辦「杏運Summer Fun」活動，邀請到冠軍級花式足球運動員莫志權及羅國輝，於8月20、21、27及28日即場表演另類雙人「西甲花式足球」，將花式足球結合跳繩，進一步將西甲足球帶入市區。「雖然花式足球並非西甲訓練中會教授的，但兩者同樣講求卓越的控球能力，最重要是可讓大家親身感受下何謂西甲足球。」

女兒成最佳球迷

由球員、教練、領隊，再做到現今的足總董事及足球學校總監，Cow Sir大半生也致力於培育本地年輕足球員，但作為兩孩之父的他，卻笑言是百份百放手讓女兒自由發揮，從來沒逼她們要繼承衣缽學踢波。他笑說：

我與兩個囡好老友，會像朋友般傾偈，聊學業、考試、升學等話題，更不時會攬住她們來錫。以前做球員及教練時，女兒更是我的忠實球迷，很投入來支持，幾乎每場波都來打氣。

▲ Cow Sir育有18歲及15歲女兒，大女今年將升讀浸大傳理系，他亦keep得非常好，是位有型爹哋。（陳志康後援會提供圖片）

早前西甲足球學校舉辦全港青少年賽事，其中一場就是傳奇球星表演賽，雲集了多代香港足球代表及足球先生，而Cow Sir今年亦剛好「夠秤」加入這元老隊。

「女兒也有來捧場，以前她們年紀還細，不知道何謂『好波』，但這次終發現原來爸爸踢波就是這樣，大讚我『有啲料，勁喎！』，覺得有位港隊爸爸也是種光榮。」他說。

能成為愛女眼中「最有型」的偶像，相信也是Cow Sir快樂足球的來源之一。

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記者：黃依情