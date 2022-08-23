【串謀詐騙】涉以假入數紙購入高價貨二手出售　警拘9男女涉串謀詐騙等罪

▲ 涉以假入數紙購入高價貨二手出售，警拘9男女涉串謀詐騙等罪。（曾秋文攝）

警方早前接獲報案，指有不法集團在網上刊登求職廣告，以日薪招聘急於搵工人士，同時在網上購物平台向出售高價貨品的市民要求交易，當中包括貴價電子產品、限量版波鞋和高價酒精飲品。其後集團安排求職人士向貨主戶口存入少量金錢，再以軟件修改圖片更改交易銀碼騙取貨主，製造成功入票的假像。而另一方面安排其他求職人士向貨主收取貨品，指示他們將貨品送到二手的電訊商舖、波鞋店和二手酒庄套現。

警方調查發現，詐騙集團在本年7月底至8月初涉及全港約12宗同類案件，涉及金額約66萬元。警方經調查後鎖定目標人士，拘捕8男1女（17至56歲），包括2名有黑社會背景的主腦、3名求職人士和4名店舖負責人和店員，涉嫌「串謀詐騙」及「處理贓物」，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

觀塘警區副指揮官處理高級警司陳彥宓稱，不法份子為搏取貨主的信任，會把修改過的金額存根交予貨主。而大部份貨主在交易時因沒有看清楚結餘是「可用結餘」或「戶口結餘」，誤以為已入數最終受騙。12宗案中，損失金額由5000元至17萬元不等，其中一宗涉及20多枝名貴烈酒總值約17萬元。另外，警方呼籲求職人士，網上有大量招聘廣告，過往的求職騙案主要是刷單案，但今次案件中詐騙集團以招聘作招徠，利用少量金錢回報招聘求職人士，並協助交易貨品和入數。警方提醒，協助詐騙集團等同串謀行騙，有機會負上刑責，若一經定罪，最高可判處監禁14年。

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記者：曾秋文