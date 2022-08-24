【移英港人】移英港男完成英國教育文憑做老師　列出5大最正英國Canteen美食

▲ 移英港人在英國做老師，更分享英國五大Canteen美食。

愈來愈多人港人移英，在異地發展。近日有位移英港男剛完成英國的教育文憑，7月正式成為英國的中學老師，實習期間更教過3間中學，決定要發文分享「食過最正」的五大英國Canteen食物給大家，準備移英的港人要留意了！

五大英國Canteen食物倒數排行榜

第五位：Falafel

▲ Falafel，油炸鷹嘴豆餅。（圖片來源：連登討論區）

油炸鷹嘴豆餅，為中東一帶菜式，用鷹嘴豆或者蠶豆泥加上調味料製成，「食落口感似南山村個蓮藕餅，味道就係好Fresh既豆味」，如同到郊野公園嗅到的青草味，事主指油炸鷹嘴豆餅通常會配搭「一堆醬，食醬味比較多」，因此排行第五位。

第四位：Carrot cake with custard sauce

▲ Carrot cake with custard sauce。（圖片來源：連登討論區）

移英港男指英國的甜品當中，最喜歡為Carrot cake（胡蘿蔔蛋糕），原因是這款甜品不會太甜，有古早蛋糕配淡淡胡蘿蔔的香氣，這一款熱食的甜品對於他來說絕對是「冬天既一大慰藉」。

就咁食已經好正，但好多時Canteen姐姐會幫你淋埋熱辣辣既custard sauce。

第三位：Chicken / Lamb Korma

▲ Chicken / Lamb Korma。（圖片來源：連登討論區）

移英港男指Korma一字為「烏都語」解燉煮意思，為北印度及巴基斯坦頗普遍的咖喱，會加入乳酪及鮮奶油，味道比較溫和及「Creamy」，「辣度連譚仔10小辣都無」，不過英國版的Korma會加入一些打成泥狀的堅果，口感會更加豐富。

如果個日大廚開心，肯用羊肉煮Korma，成件事就昇華到中華一番飛仙子出呢咁 所以排第3位。

第二位：Lasagne

▲ Lasagne。（圖片來源：連登討論區）

千層麵，在英國的學校食堂中，移英港男認為千層麵的重點為多肉醬配重芝士，可以做到「拉絲的效果」。

每一啖都要重口味，再搭配麵皮淡淡既小麥香！

第一位：Fish & Chips

▲ Fish & Chips。（圖片來源：連登討論區）

移英港男指，Fish & Chips為「國民美食不解釋」，每間英國學校星期五「Canteen Lunch一定係呢個」，亦是只有這天的食堂才要排隊，地位如同香港小食部的炸雞髀般，無可取代。

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責任編緝：蕭雅文