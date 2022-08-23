【環保服飾】塑料瓶製成再生滌綸斜紋布 空手道運動員劉慕裳演繹全新系列

香港空手道運動員劉慕裳(Grace)為FILA演繹全新的FILA Originale 系列，揉合時尚與實用性功能的服裝。

FILA 的全新FILA Originale系列以自然環保、經典戶外風的主題元素，推出幾乎適用於所有季節的穿搭服飾，配合機能感功能性的裝備，以此呼應幸福生活與自然健康的主題。為了令大眾更認識全新 FILA Originale 系列並帶來更大迴響，FILA 特別邀請了劉慕裳演繹最新系列。

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新系列主調為淡水綠色、太空灰色，其中劉慕裳最喜歡的太空灰色外套，面料正是以回收紗線，經過嚴格消毒、分解等製作過程，再重新組合成新紗線，製成的 100%再生尼龍，摸上手柔軟，布面肌理微皺，方便日常打理，而且款式設計風格悠閒清新，帶出大自然感覺，突顯 GO GREEN, LIVE GREEN 的環保生活概念，同時表達出 GIVE EARTH A CHANCE 的主題。

系列以 GIVE EARTH A CHANCE 為理念，揉合大自然的色彩，將綠、大地啡以及灰色當成主打色系，並踐行環保時尚（Eco-Fashion）採用回收舊衣物、使用可再生/可降解物料等，來减少浪費和污染物排放，實現時尚行業的可持續發展。

劉慕裳喜歡全新 FILA Originale 系列，因為是支持環保，深明紡織工業是世界上污染最嚴重的其中一個行業，並因她穿上新系列時發現物料輕薄舒適，時尚與實用性功能並重。

▲ 新系列主調為淡水綠色、太空灰色，其中劉慕裳最喜歡的太空灰色外套。

FILA Originale 系列的主題圖案設計，以地球、綠色、環保標誌等串聯呼應，結合導向箭頭的圖標概念，呼應 FILA 品牌 DNA 及滲透出年輕風格。物料選用方面，FILA 以回收塑膠樽、舊衣、回收紗線、玉米秸秆等物料，製成環保新紗線及面料，其中的紗紙感尼龍（皺感），採用的是再生尼龍，100%來自於回收紗線，經過嚴格的消毒、分解、再重新組合成新的紗線，安全無害。

另外，透過塑料瓶回收而製成的再生滌綸斜紋布，物料採用「再生滌綸」混紡「生物基」成份，合符環保原則，而且觸感舒適；而生物基滌棉毛圈則是採用「生物基」成份(木質纖維素) 混紡玉米秸秆提煉成的棉，環保之餘兼具柔軟觸感。全新 FILA Originale 系列系列備有男、女裝，現已正式在香港及澳門 FILA旗艦店、FILA 專門店和官方網上商店發售。

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責任編輯：陳珈希