  • 34°C
香港時間 : 2022823日 (週二) 15:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【STEM教育】第55屆中學聯校科學展免費入場　22間中學創意發明重環保照顧殘疾

中小學 14:30 2022/08/23

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

聖若瑟書院奪得「計劃書設計比賽 - 最佳計劃書設計大獎」冠軍。（有關機構提供）

第55屆聯校科學展覽（J.S.S.E.）現正在香港中央圖書館舉行，今屆參賽的中學生以STEM為題，經專業評選後，從過百隊中選出22間學校晉身決賽，他們透過AI人工智能、運算思維及程式編寫，紓緩疫情所帶來的不便，相關作品包括：照顧殘疾人士日常需要、提醒大眾運動日常化的項目等。

最新影片推介︰

今年展覽主題是「活力」（Vitality），大會希望同學通過科學，發揮創意設計發明，增添日常生活的活力，提升城市效率、促進運動效能，以及發掘社區可持續發展的可能性。

是次展覽作品亦包括解決環保問題，例如減少碳足跡、解決農地問題等的創新發明，這些展品設計新穎，有助提升城市效率、促進運動效能，並保護文物古蹟，從而進一步改善市民的生活質素和社區可持續發展的可能性。

有數間入圍學校特別關注戶外的空氣質素，包括聖公會莫壽增會督中學的「純·淨·循環」踏單車時裝置會抽氣、發電和空氣淨化把空氣中的有毒分子分解為無害的物質，潔淨的空氣減低他們因路邊空氣污染患呼吸道疾病的風險，以此推廣單車這項運動。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

聖若瑟奪最佳計劃書設計冠軍

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（中學部）則設計出「排隊的狸生」，利用QueQat模擬店舖情況，按照客人的服務時間將其分流到不同收銀櫃檯等候，並跟據賞罰制度調節Q-value，盡量降低等候時間，提升在室外的全面體驗。

展覽當中還有關注衞生的作品，如聖若瑟書院設計了「NAntiVio」，利用無機基質或作為紫外線吸收劑嵌入聚合物中。透過加入3-氨基丙基三乙氧基矽烷溶液至NAntiVio，微粒子和表面之間的黏力能被增強，防止微粒子脫落。除了吸收紫外線外，NAntiVio還具有防水和防菌作用，讓塗漆對外界的有害物質有更好的抗性。聖若瑟書院更奪得「計劃書設計比賽 - 最佳計劃書設計大獎」冠軍。

展覽即日起免費入場。（有關機構提供）

在結合玩樂和運動方面，聖馬可中學的「唯寵」透過各種遊戲機制，鼓勵玩家們多做運動，在與虛擬寵物互動的同時，保持每日應有的運動量。玩家透過運動，便可輕易取得遊戲中的貨幣，為你的虛擬寵物購買糧食和裝飾。除了享受飼養虛擬寵物的樂趣，更可保持健康生活模式。

此外，展場內即日起至8月25日免費舉行16場「熱縮膠吊飾」工作坊，名額先到先得。每組參加者（一位大人和一位小朋友）可運用各種化學物製作及創作屬於自己的熱縮膠吊飾，並把製成品帶回家。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼︰https://bit.ly/3Aa0qvT

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰林綺玲

相關文章

【狀元選擇】9位DSE狀元7人入中大 校友自豪：中大的「人情味」如入大家庭
今日 12:06
【狀元選擇】9位DSE狀元7人入中大 校友自豪：中大的「人情味」如入大家庭
【IGCSE放榜】IGCSE成績公布　耀中誕3名超級狀元奪10A*
19:23 2022/08/18
【IGCSE放榜】IGCSE成績公布　耀中誕3名超級狀元奪10A*
【Band1尖子】受工程師父熏陶迷上STEM創作　小六男生考入英皇盼以發明改善人類健康
16:29 2022/08/18
【Band1尖子】受工程師父熏陶迷上STEM創作　小六男生考入英皇盼以發明改善人類健康

你可能感興趣

【狀元選擇】9位DSE狀元7人入中大 校友自豪：中大的「人情味」如入大家庭
今日 12:06
【狀元選擇】9位DSE狀元7人入中大 校友自豪：中大的「人情味」如入大家庭
【IGCSE放榜】IGCSE成績公布　耀中誕3名超級狀元奪10A*
19:23 2022/08/18
【IGCSE放榜】IGCSE成績公布　耀中誕3名超級狀元奪10A*
【Band1尖子】受工程師父熏陶迷上STEM創作　小六男生考入英皇盼以發明改善人類健康
16:29 2022/08/18
【Band1尖子】受工程師父熏陶迷上STEM創作　小六男生考入英皇盼以發明改善人類健康
中小學教育 STEM 王錦輝中小學 聖若瑟書院 聖公會莫壽增會督中學 聖馬可中學 人工智能

最高瀏覽

【失智症】女子搬屋後突患失智症暴肥22磅　元兇竟是家中2樣家具
16:52 2022/08/22
【失智症】女子搬屋後突患失智症暴肥22磅　元兇竟是家中2樣家具
【外傭如家人】港媽一家將移民不捨好姐姐　外傭視少主如己出︰以為可以陪住佢哋長大
13:33 2022/08/22
【外傭如家人】港媽一家將移民不捨好姐姐　外傭視少主如己出︰以為可以陪住佢哋長大
【求子艱辛】韓女星結婚7年3度流產　夫婦差20天可見女兒：她帶給我全世界
11:51 2022/08/22
【求子艱辛】韓女星結婚7年3度流產　夫婦差20天可見女兒：她帶給我全世界