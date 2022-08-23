【STEM教育】第55屆中學聯校科學展免費入場　22間中學創意發明重環保照顧殘疾

▲ 聖若瑟書院奪得「計劃書設計比賽 - 最佳計劃書設計大獎」冠軍。（有關機構提供）

第55屆聯校科學展覽（J.S.S.E.）現正在香港中央圖書館舉行，今屆參賽的中學生以STEM為題，經專業評選後，從過百隊中選出22間學校晉身決賽，他們透過AI人工智能、運算思維及程式編寫，紓緩疫情所帶來的不便，相關作品包括：照顧殘疾人士日常需要、提醒大眾運動日常化的項目等。

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今年展覽主題是「活力」（Vitality），大會希望同學通過科學，發揮創意設計發明，增添日常生活的活力，提升城市效率、促進運動效能，以及發掘社區可持續發展的可能性。

是次展覽作品亦包括解決環保問題，例如減少碳足跡、解決農地問題等的創新發明，這些展品設計新穎，有助提升城市效率、促進運動效能，並保護文物古蹟，從而進一步改善市民的生活質素和社區可持續發展的可能性。

有數間入圍學校特別關注戶外的空氣質素，包括聖公會莫壽增會督中學的「純·淨·循環」踏單車時裝置會抽氣、發電和空氣淨化把空氣中的有毒分子分解為無害的物質，潔淨的空氣減低他們因路邊空氣污染患呼吸道疾病的風險，以此推廣單車這項運動。

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聖若瑟奪最佳計劃書設計冠軍

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（中學部）則設計出「排隊的狸生」，利用QueQat模擬店舖情況，按照客人的服務時間將其分流到不同收銀櫃檯等候，並跟據賞罰制度調節Q-value，盡量降低等候時間，提升在室外的全面體驗。

展覽當中還有關注衞生的作品，如聖若瑟書院設計了「NAntiVio」，利用無機基質或作為紫外線吸收劑嵌入聚合物中。透過加入3-氨基丙基三乙氧基矽烷溶液至NAntiVio，微粒子和表面之間的黏力能被增強，防止微粒子脫落。除了吸收紫外線外，NAntiVio還具有防水和防菌作用，讓塗漆對外界的有害物質有更好的抗性。聖若瑟書院更奪得「計劃書設計比賽 - 最佳計劃書設計大獎」冠軍。

▲ 展覽即日起免費入場。（有關機構提供）

在結合玩樂和運動方面，聖馬可中學的「唯寵」透過各種遊戲機制，鼓勵玩家們多做運動，在與虛擬寵物互動的同時，保持每日應有的運動量。玩家透過運動，便可輕易取得遊戲中的貨幣，為你的虛擬寵物購買糧食和裝飾。除了享受飼養虛擬寵物的樂趣，更可保持健康生活模式。

此外，展場內即日起至8月25日免費舉行16場「熱縮膠吊飾」工作坊，名額先到先得。每組參加者（一位大人和一位小朋友）可運用各種化學物製作及創作屬於自己的熱縮膠吊飾，並把製成品帶回家。

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責任編輯︰林綺玲