【育兒智慧】出街遇BB爆片無後備衫　醒目媽用拉拉褲應急

▲ 有媽媽帶BB出門遇上「意外」，不過人急智生，最終化解問題了。（圖片來源︰facebook群組「爆廢公社公開版」）

相信家長們都知道帶嬰幼兒出街，要預備的東西何其多，奶樽、奶粉、尿片、濕紙巾、紗巾……簡直塞爆「媽媽袋」。台灣一名媽媽日前分享，她帶BB出門遇上「意外」，不過人急智生，最終化解問題了，很多父母都讚嘆不絕。

該名台灣媽媽上周五（19日）於facebook群組「爆廢公社公開版」發帖文，表示當天帶著孩子外出，忘記多帶一件衣服，結果BB大便「爆片」了。她隨即想到用拉拉褲套在BB身上當衫著，她笑指「幸好還有多的萬能拉拉褲」，感嘆「當媽都要很萬能」。

從媽媽分享的照片可見，目測約10個月大的BB下身穿上尿片，上身正正套著拉拉褲，變身背心露臍裝。BB上下身變成了一套裝扮，看來沒有違和感。

最新影片︰

網民︰吸濕排汗衫

帖文引來大批網民討論，大讚媽媽有智慧，想出好辦法解決問題。有網民表示，「媽媽太有才」、「媽媽好有智慧」、「這衣服真可愛」、「走在時尚尖端」、「吸濕排汗衫」、「既保暖又吸汗」。

有網民建議，將拉拉褲反過來穿可以吸口水，而且吃飯不用圍兜了。有人提醒媽媽尿片剪開後會掉出吸水顆粒，要注意千萬不要讓BB吃到，媽媽回覆指「我有用膠帶貼起來」，果然媽媽是最心。

此外，不少家長都有共鳴，留言「真的都是偏偏毫無準備的時候」，另一位媽媽笑說「應該早一點教我的，我之前是用紗布巾幫女兒綁成衣服」。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼︰https://bit.ly/3Aa0qvT

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳