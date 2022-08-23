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【明日戰記】劉嘉玲挺身支持古天樂完成夢想　劉青雲慶幸參演香港科幻片

娛樂 15:14 2022/08/23

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天下一電影《明日戰記》將於8月25日正式上映，昨晚（8月22日）於圓方將舉行九龍樂善堂群星慈善首映禮，《明日戰記》電影總監製兼主演古天樂聯同劉青雲、劉嘉玲、姜皓文、吳炫輝導演、胡子彤、吳肇軒、朱鑑然、張文傑及羅浩銘等一同出席。

樂善堂主禮嘉賓主席陳健平BBS太平紳士，於台上致歡迎詞並舉行支票遞交儀式，宣佈慈善首映禮為樂善堂籌得85萬港元善款。

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出席的影星嘉賓還包括吳君如、周秀娜、張繼聰、謝安琪、袁澧林、林家熙（Locker）、游學修、張蔓莎、胡卓希、陳宗澤CY、陳毅燊Ansonbean、譚旻萱、陳靜、余香凝、廖子妤、陳穎欣、林千淳、黃詩棋Yumi、麥子樂、車婉婉、楊偲泳、林愷鈴、Winka @ Collar、張達倫、肥腸、Anjaylia、周祉君、Brian JBS、許恩怡、小薯茄及馮皓揚（羊羊）等。

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古天樂帶領台上一眾嘉賓演員將「基因子彈」投入潘朵拉，而一眾演員和嘉賓同步將基因子彈、B16、空戰部隊隊徽等，放於台上的大型海報板，寓意可以改寫命運，齊心合力擊退病毒，將 《明日戰記》發光發亮。

古仔在台上表示：「雖然拍攝此戲艱難，但亦需要踏出第一步，想電影能擴濶界限，拍科幻片是艱難，需要很多時間及金錢拍攝，但一定要做一次。」

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於戲裡戲外與古仔出生入死的劉青雲感受最大，他說：「終於有機會拍科幻片，在我的世界中，能夠拍科幻片的機會很少，今次能夠拍攝一部很科幻的科幻片。」

女主角劉嘉玲指尋夢的路上是孤獨，但都要繼續堅持自己的夢想，她說：「我很欣賞及感動，拍一部史無前例的電影，這個嘗試是辛苦，不要忘記最初的夢想，要繼續行下去，努力始於會讓大家看到。」嘉玲對着古仔說：「我支持你的夢想，一路會在你身邊。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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