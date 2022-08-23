【內地開學】兩地「急事急辦」港生納人文關懷通道　優先預訂內地航班機位

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新學年即將開始，有到內地升讀大學的學生反映在入境方面遇到困難。教育局局長蔡若蓮今（23日）公布協助本港學生入境內地以入讀高等院校的便利措施。升學學生將獲納入「人文關懷」名額，內地亦會調動隔離酒店配合，並將增加前往內地航空班次，容許學生優先訂票。

當局亦正與澳門當局商討，港生或可於當地隔離後，經當地關口前往內地。

教育局局將提供電子表格，供相關學生填寫。蔡若蓮又說，學生要於8月26日或之前填妥，當局收到資料後會交到內地確認，內地核實後會通知教育局，教育局將以電郵通知學生。她說，通知期或很短，學生應隨時準備好起行。

目前要由香港經深圳灣口岸入境深圳的人士，須經「健康驛站」，抽中檢疫酒店才可入境，每日名額2,000個，內地當局亦設「人文關懷」名額供8類人士申請，惟未包括往內地升學學生。

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記者：黃悅晴、馮琪雅