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【開學】專家籲放寬全日課安排　蔡若蓮稱先保障學童安全再平衡學習需要

社會 16:02 2022/08/23

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教育局局長蔡若蓮。（曾耀輝攝）

9月開學在即，日前有專家呼籲隨著復常方向逐步放寬全日面授教學安排，教育局局長蔡若蓮今日（23日）表示，會密切留意保障同學安全健康，然後再平衡學習和健康的需要，未正面回應是否考慮放寬全日課安排。

教育局早前公布新學年學校維持相關防疫要求，包括中學生接種2劑疫苗才可申請恢復全日面授，小學及幼稚園維持半日面授。醫管局前行政總裁梁柏賢日前呼籲政府應「民心所向」，逐步放寬各項防疫措施，包括放寬學校全日面授課、入境檢疫放寬至0+7等。

蔡若蓮今日就學生返回內地高校安排召開記者會時，被問到本港會否放寬全日課安排，蔡若蓮表示，現時本港疫情仍然嚴峻，半日面授期間，個別學校也有零星爆發，或舉行涉及除口罩的活動，當局會密切留意保障同學安全健康，然後再平衡學習和健康的需要，並再次呼籲未打足3針的學生接種疫苗，又呼籲滿6個月大幼童家長帶子女打針。

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記者：馮琪雅

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