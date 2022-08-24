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消息：特首李家超下周三首訪粵　兩地或商減通關不便措施

政治 15:36 2022/08/24

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消息指，特首李家超下周三訪粵。（資料圖片）

特首李家超近日頻頻出席《施政報告》諮詢會，消息指，最後一場主題諮詢會定於本月29日，而李家超下周三（31日）將訪粵，是其上任後首次以行政長官身份前往廣東省。政界估計，李家超會親自爭取容許「逆向隔離」，減省港人前往內地的不便。

早前在立法會前廳交流會上，政務司司長陳國基回應議員查詢時透露，港府有與內地探討逆向隔離方案，甚至提出香港隔離期間的管理模式及人員，都由內地決定，內地部門正考慮有關方案，港府會密切關注。

逆向隔離方案，是指容許港人在本港隔離設施完成7日隔離，其後再以閉環形式前往內地居家隔離3日。

據了解，李家超今次會在內地逗留兩日，行程包括主持科技大學廣州校園開幕禮。

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撰文 : 傅流螢

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