【死亡個案】再多10人染疫後離世　僅2人打齊3針

▲ 醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業。（資料圖片）

本港疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（23日）出席記者會，交代本港疫情最新發展。

截至今日凌晨零時零分，共有2,139名確診病人留醫治療，當中有310名新增確診病人。新增呈報5名危殆病人及12名嚴重病人，現時合共有43名危殆及37名嚴重病人，當中11名危殆病人正接受深切治療。再增10人離世，年齡介乎69至105歲，其中只有2人已打3針疫苗，詳情如下：

有3位病人，分別兩名99歲，一名96歲，均在家中不適暈倒，被送到急症室搶救，惟最終不治，當中兩人未有接種疫苗，一人已打兩針，3人均有長期病患

90歲女病人，已打3針，有心臟問題及中風病史，8月10日因發燒、氣促入院，8月8日快測陽性，入院檢測CT值21，她病情反覆，於昨日離世

89歲男病人，已打2針，住院舍，有高血壓、糖尿及冠心病，8月19日入院，有氣促情況，有處方特效藥，惟病情惡化，於昨日離世

82歲男病人，未有接種疫苗，有腦退化，8月10日入院，出現肺炎情況，需要聞氧氣，病情惡化，於昨日離世

75歲男病人，已打3針，有高血壓及心臟衰竭，8月10日快測陽性，有腦出血情況，於昨日離世

80歲男病人，已打2針，8月21日因跌倒撞傷頭入院，入院篩查發現陽性，有缺血性中風的情況，於昨日離世

69歲男病人，有末期癌症，8月16日因氣促入院，因癌症惡化，於昨日離世

105歲男病人，未有接種疫苗，有高血壓及腎衰竭，8月19日入院，有肺炎情況，病情一度穩定，但於昨日離世

鑑於現時有逾2,100名病人需要留院觀察，需要入院治療的人數亦有增多，醫管局今日啟用第三階段病床調動計劃，會在不同醫院、亞博館等會預留2,500至5,000張病床。由於醫管局需要調動更多的人手去應對疫情，部分非緊急服務會受到影響。

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記者：李榮忠