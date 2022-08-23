【星二代開學】為大仔準備開學用品　楊證樺爆仔仔期待升小：每日都早起

▲ 楊證樺大讚大仔現在習慣早起，為開學作好準備。

踏入8月尾暑假尾聲，又是一眾爸媽最繁忙的時間，因為要為仔女張羅開學用品，由頭執到落腳，煥然一新，務求第一日返學精神醒目！圈中模範夫婦楊證樺及沈可欣大仔今年升小，將會入讀本地一間津校，楊證樺接受TOPick訪問時，坦言大仔將入讀Happy school，最緊要是仔仔讀得開心，身體健康，仔仔開心父母就開心。

大仔很快就踏入人生另一階段，展開新生活，楊證樺及沈可欣一家四口，連同細仔，一齊出動去買開學用品，返學是揹書包，楊證樺表示注護脊功能，而款式就會交給大仔自由選擇：

由仔仔去揀款式，但種類要保護脊骨，小朋友於成長階段，最緊要保持身體健康，脊骨要良好發展，所以我揀書包都會護脊行先。

對於坊間有些車仔款式的書包，目的是等小朋友在平路時，以手拉車形式拉動書包，以減輕重量，楊證樺就說不會選擇這類型的書包給兒子。

至於返學鞋方面，楊證樺透露兩個仔由細到大都係穿一個牌子的健康鞋，買鞋前都會先量腳，至於綁鞋帶還是魔術貼就會交給仔仔決定，款式都是由仔仔去揀。

仔仔最新偶像蕭邦

入學前當然要影學生相，楊證樺就笑言仔仔好姿整，經常要維持最佳髮型，最近仔仔的偶像是蕭邦，向爸爸表示想學偶像留長髮，等臨開學前才去剪頭髮，而楊證樺都順應「仔」意，現在先不剪，不過日日都會梳靚個頭先。

▲ 揀書包時候，楊證樺及沈可欣注重護脊功能。受訪者提供

楊證樺續說，會為仔仔準備一個日用包包，裡面有口罩、消毒洗手液、毛巾仔放在書包中；而小息食物方面，他說學校會有安排，不過作為廿四孝爸爸都會準備麵包、餅乾及水給兒子，以防他肚餓。

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提到大仔升小的心情，楊證樺表示仔仔好期待，嚷著要快些去識新朋友。而作為爸爸楊證樺坦言由最初考小學的緊張心情，到現在終於安定下來，亦都每日跟仔仔多溝通，由於幼稚園是讀下午班，所以現在仔仔開始訓練早起，證樺大讚：

佢都好叻，佢真係每日都早起身，期待準備返小學心情。

現在小朋友都是繁忙兒童，除了返學外，楊證樺大仔都有學4個興趣班，包括畫畫、彈琴、普通話及游水，證樺強調都是仔仔想學，然後他就給他學：

佢想學乜都盡量滿足。

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記者：陳麗薇