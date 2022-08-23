【上訴得直】涉夥他人電筒照警員非法集結罪成　法官裁定男生獨斷獨行撤銷定罪

▲ 涉夥他人電筒照警員非法集結罪成，法官裁定男生獨斷獨行撤銷定罪。（資料圖片）

16歲男生於2019年10月在黃大仙新光中心附近行人天橋，被指與一男一女同以手電筒照射警員，被裁定非法集結罪成，判入勞教中心，准保釋候上訴。男生早前就定罪提出上訴，高院法官今(23日)頒下判詞裁定上訴得直，法官認為上訴人當時並非夥同一對男女及參與他們的行為，唯一合理推斷是上訴人獨斷獨行，其行徑與該對男女無關，故控方未能證明上訴人與他人一起集結，撤銷定罪及刑期。



上訴人麥永華(現年18歲)，原被控於2019年10月7日，在黃大仙新光中心外，連同他人非法集結，早前經審訊後裁定罪名成立，判處勞教中心，准保釋候上訴。上訴人只就定罪提出上訴，申請透過書面刑式處理。



法官於判詞中指出，觀看過本案關鍵片段後，發現上訴人案發時正在吃東西，沒有對警方作出任何行動。上訴人附近的1對男女則不停以鐳射筆射向警方，在場其中1名杜姓人士曾用白光電筒射向警方，其後上訴人與該女子同坐一道樓梯上，上訴人伸手向杜取得電筒，曾3次向警方照射。



法官認為上訴人當時年僅16歲，不能排除他可能只是貪玩，故此向杜取得電筒後射警方。上訴人雖然坐在該女子附近，而該女子當時仍以鐳射筆射向警方。法官認為根據環境情況，不能作出唯一合理推論，即上訴人夥同該對男女及參與他們的行為，而其中一個合理的推論是上訴人獨斷獨行，其行徑與該對男女無關。



法官續指，雖然上訴人以相當強光度的電筒射向警方，帶有挑釁性或會擾亂秩序，但這只顯示上訴人1人作出「訂明行為」，因此認為控方未能證明上訴人與該對男女集結在一起作出「訂明行為」，因此控方未能成功證明上訴人干犯了非法集結罪，故裁定上訴得直，撤銷定罪及判刑。

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記者：林育慧