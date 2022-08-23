【滿足的味道】黎諾懿學包燒賣有板有眼　 鼎爺推介兩道美味麻辣撈麵

《滿足的味道》節目主持黎諾懿本周繼續帶領觀眾走訪各區為人熟悉的老字號及傳統美食，包括煲仔飯、燒賣及即食麵。為求實況呈現香港傳統美食製作過程，製作組可謂費盡心思與時間。

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捕捉稻米成長過程

昨晚（22日）播出的第4集主題為「煲仔飯」，為了從培苗講起，製作組於元朗錦田農地Set機，花了4個月時間24小時捕捉稻米成長過程，諾懿對此亦嘖嘖稱奇：「通常外國紀錄片先有咁嘅時間去拍，但香港電視史上算少有，因為我哋想畀啲觀眾睇吓農夫有幾辛苦。」

談及於水稻田體驗插秧，一開始在烈日下工作的頭15至20分鐘，反覆踎低起身已令諾懿頭暈兼皮膚灼痛，不過仍不及被蠓咬難忘，他笑道：「我一踩落水就成隻腳黑晒，全部都係蠓嚟，咬到隻腳一舊舊，冇一撻地方係好架，而家諗番都唔想落田呀！」節目還邀來資深師傅公開煮煲仔飯秘技，及「少年食神」林澄光（Michael）推介堪稱「死前必食」的金蠔臘味煲仔飯。

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新派彩色燒賣

今晚（23日）一集除了介紹地道的魚肉及豬肉燒賣，還會介紹滬式糯米燒賣，及以天然食材打造的新派「彩色燒賣」。外形又綠又橙的彩色燒賣「打卡」一流，諾懿亦大讚謂：「味道好傳統，我諗囝囝都會鍾意。」

然而即使廿蚊有找的一籠燒賣，背後製作過程卻一啲都唔簡單，西環某老字號老闆便是每日凌晨3點就要開始做點心，諾懿食後大讚抵食：「啲肉食落一粒粒，肉味非常香，油份、冬菇同蝦都配合得好好。」諾懿另外又到另一食店跟師傅學包燒賣，獲師傅大讚有板有眼。

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鼎爺推介麻辣撈麵

明晚（24日）播出的最後一集，將大談香港人如何把「即食麵」變化出多種食法，好似沙嗲牛肉麵、卡邦尼麵、腐乳雞球撈麵等，更邀得為《滿》創作主題音樂、曾榮獲第36屆香港電影金像獎「最佳原創電影音樂」的日籍音樂人波多野裕介（Yusuke Hatano）一起品嚐其妻至愛的「蔥油雞扒撈丁」；「鼎爺」李家鼎亦會再次現身，向大家推介兩道美味的麻辣撈麵。

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