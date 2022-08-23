【第五波疫情】新增6,654宗確診　今起預留2,500至5,000病床收新冠病人【不斷更新】

▲ 政府交代最新疫情。（林宇翔攝）

本港疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今（23日）出席疫情記者會。

今日新增6,654宗確診個案，包括6,410宗本地個案及244宗輸入個案，另錄10宗離世個案。

【17:05】

李立業指，現進入病床調動第三階段，形容力度相當大，醫院病床幾近「翻一翻」，估算可應付多一倍，現大概每日有300宗入院，預料可提升至應付每日600宗新增入院病人。

李立業又稱，應變預案有第四階段，會進一步調動病床及設立定點醫院。

至於醫院員工仿效政府設立嬰幼兒打針半日假方面，李立業指醫院人事部正研究中，之後會作出公布。

【17:00】

張竹君指，3歲以下兒童染疫比率上升至1.8%，比前2星期的1.6%高。

【16:57】

被問及有抗疫的士違規接載街客，張竹君指運輸及物流局會嚴肅跟進事件。

【16:55】

李立業指，醫管局這一刻有2,200張病床應對新冠病人，他強調今已啟動第三階段病床調動，病床會逐步增加。

【16:50】

張竹君指，在懷疑BA.4或5個案中，本星期BA.4個案佔12%；BA.5佔88%。而按世衞數據，BA.5增長比其他分支病毒，這似乎亦是香港趨勢，是在預期之內。

李立業指，新冠治療中心現有10名病人留醫，將有病人陸續轉入。

【16:45】

今日學校呈報141宗個案，來自81間學校，有5間學校部分班別需要停課。詳情即看：【下一頁】

美雅幼稚園

英藝幼稚園

禮賢會元朗嬰兒園

天主教聖保祿幼兒園

另日前呈報的協康會富昌中心再有學生確診。

【16:43】

多5間院舍出現個案，包括：

香港路德會社會服務處路德會鳳德安老院

頤養軒

嘉濤耆康之家

香港基督教女青年會鄭傍卿護理安老苑

力健敬老之家

【16:40】

東華醫院內科男女綜合病房一名56歲男病人8月19日確診，同病房於20日及22日分別再多3名男病人確診，年齡介乎57至63歲。4名病人轉送往瑪麗醫院及東華三院馮堯敬醫院接受隔離治療，情況穩定。院方亦為所有員工進行核酸測試，發現再多1名員工及2名學護確診。

大埔醫院骨科康復女病房85歲女病人於8月21日確診。院方進行接觸追蹤調查後，發現再多3名女病人確診，年齡介乎54至95歲。4名病人被轉送往那打素醫院接受隔離治療，情況穩定。另亦有1名員工確診。

【16:30】

李立業表示，多10名患者離世，涉及6男4女，年齡介乎69至105歲，8人未打3劑疫苗。

2名99歲，1位96歲病人，全在家不適暈倒，搶救不治後發現陽性。

92歲女病人，有心房顫動中風背景。

89歲男病人，住院舍，有高血壓、糖尿及冠心病。

82歲男病人，有腦退化。

75歲男病人，有高血壓及心臟衰竭。

80歲男病人，因跌倒撞傷頭入院，入院篩查發現陽性。

69歲男病人，有末期癌症。

105歲男病人，有高血壓及腎衰竭。

現有2,139名病人留醫，多5人情況危殆，目前共43名病人情況危殆、37名情況嚴重。李立業指，因留醫病已超出2,100人，今將啟動第三階段病床調動，料將預留2,500至5,000張病床接收病人，不同醫院陸續減少非緊急服務，未來亦會進一步縮減非緊急服務，非新冠病人診症需要延期。他呼籲市民切忽放鬆，如疫情進一步惡化，無論有否感染都會付出沉重代價。

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記者：TOPick 港聞組