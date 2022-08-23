  • 34°C
香港時間 : 2022823日 (週二) 17:33
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【最新疫情】學校錄141宗陽性呈報　5間學校有個別班別要停課一周

社會 16:49 2022/08/23

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

（林宇翔攝）

第五波疫情持續，今（23日）新增6,654宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業交代最新疫情。

張竹君指，多5間院舍呈報個案，全為安老院，涉及：

  • 香港路德會社會服務處路德會鳳德安老院，有1名院友確診，同層10名院友要檢疫，在該層服務的員工需要檢測。

  • 頤養軒，有1名院友確診，附近5名院友需要檢疫。

  • 嘉濤耆康之家，有兩名員工確診，5名院友需檢疫。

  • 基督教女青年會鄭彭興護理安老院，1名院友確診，3名院友需要檢疫。

  • 力健敬老之家，昨日及今日各有1名院友確診，18名院友需要檢疫。

學校個案方面，學校呈報141宗陽性個案，涉及81間學校，過去7日有27間學校呈報2宗或以上個案，有5間學校部分班級需要停面授課1星期，包括：

  • 美雅幼稚園的T1嬰幼房，有9名學生及3名教師確診，其餘15名學生及2名教師要檢疫。該校已放暑假，但需要託管的嬰幼兒仍可回校，部分嬰幼兒是歲半或1歲以下，不能帶口罩，所以較多人確診，料出現爆發。

  • 英藝幼稚園(元朗)的N1A班，23名學生中，累計7人確診。

  • 禮賢會元朗嬰兒園的大組、中組和細組B，各有2人確診，該校共有5個班別，共60多個學生，其中3個班別已出現個案，當局認為傳播在學校或有蔓延，要求全校停課。

  • 天主教聖保祿幼兒園N4C班，10名學生中，有2名學生確診。

  • 深水埗協康會富昌中心，繼昨日荷蘭房後，英國房亦有1名教師及1名學生確診，該校共3班，累計有4人確診，當局建議全校停課。

【TOPick診症室】拆解預防年輕人情緒問題方法 醫生籲從小學習逆境自強

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰

相關文章

【內地開學】兩地「急事急辦」港生納人文關懷通道　優先預訂內地航班機位
今日 15:12
【內地開學】兩地「急事急辦」港生納人文關懷通道　優先預訂內地航班機位
【死亡個案】再多10人染疫後離世　僅2人打齊3針
今日 16:34
【死亡個案】再多10人染疫後離世　僅2人打齊3針
【第五波疫情】新增6,654宗確診　今起預留2,500至5,000病床收新冠病人【不斷更新】
今日 16:42
【第五波疫情】新增6,654宗確診　今起預留2,500至5,000病床收新冠病人【不斷更新】

你可能感興趣

【內地開學】兩地「急事急辦」港生納人文關懷通道　優先預訂內地航班機位
今日 15:12
【內地開學】兩地「急事急辦」港生納人文關懷通道　優先預訂內地航班機位
【死亡個案】再多10人染疫後離世　僅2人打齊3針
今日 16:34
【死亡個案】再多10人染疫後離世　僅2人打齊3針
【第五波疫情】新增6,654宗確診　今起預留2,500至5,000病床收新冠病人【不斷更新】
今日 16:42
【第五波疫情】新增6,654宗確診　今起預留2,500至5,000病床收新冠病人【不斷更新】
傳染病 衞生署 疫情 張竹君 衞生防護中心 院舍

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【失智症】女子搬屋後突患失智症暴肥22磅　元兇竟是家中2樣家具
16:52 2022/08/22
【失智症】女子搬屋後突患失智症暴肥22磅　元兇竟是家中2樣家具
【外傭如家人】港媽一家將移民不捨好姐姐　外傭視少主如己出︰以為可以陪住佢哋長大
13:33 2022/08/22
【外傭如家人】港媽一家將移民不捨好姐姐　外傭視少主如己出︰以為可以陪住佢哋長大
【英國生活】陳智燊拍片數英國物價高昂　移英港人5點反駁批斷章取義
16:41 2022/08/22
【英國生活】陳智燊拍片數英國物價高昂　移英港人5點反駁批斷章取義