【最新疫情】學校錄141宗陽性呈報 5間學校有個別班別要停課一周
第五波疫情持續，今（23日）新增6,654宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業交代最新疫情。
張竹君指，多5間院舍呈報個案，全為安老院，涉及：
- 香港路德會社會服務處路德會鳳德安老院，有1名院友確診，同層10名院友要檢疫，在該層服務的員工需要檢測。
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頤養軒，有1名院友確診，附近5名院友需要檢疫。
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嘉濤耆康之家，有兩名員工確診，5名院友需檢疫。
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基督教女青年會鄭彭興護理安老院，1名院友確診，3名院友需要檢疫。
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力健敬老之家，昨日及今日各有1名院友確診，18名院友需要檢疫。
學校個案方面，學校呈報141宗陽性個案，涉及81間學校，過去7日有27間學校呈報2宗或以上個案，有5間學校部分班級需要停面授課1星期，包括：
- 美雅幼稚園的T1嬰幼房，有9名學生及3名教師確診，其餘15名學生及2名教師要檢疫。該校已放暑假，但需要託管的嬰幼兒仍可回校，部分嬰幼兒是歲半或1歲以下，不能帶口罩，所以較多人確診，料出現爆發。
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英藝幼稚園(元朗)的N1A班，23名學生中，累計7人確診。
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禮賢會元朗嬰兒園的大組、中組和細組B，各有2人確診，該校共有5個班別，共60多個學生，其中3個班別已出現個案，當局認為傳播在學校或有蔓延，要求全校停課。
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天主教聖保祿幼兒園N4C班，10名學生中，有2名學生確診。
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深水埗協康會富昌中心，繼昨日荷蘭房後，英國房亦有1名教師及1名學生確診，該校共3班，累計有4人確診，當局建議全校停課。
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記者：黃小冰