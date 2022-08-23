【擇偶條件】女人揀老公生育必睇外表　擇偶看3大特質最忌「矮醜窮」

▲ 女性擇偶當然會看外表，正如男性喜歡美女一樣。

年輕男子問：女性擇偶，會否看外表？

但凡有問，我都希望盡量做到以不官腔、不hea答、不耍人為原則。人家來問你，當然想聽真話，說句「外表一點都不重要啊」很安全，亦很politically correct（政治正確），但不真實呀！給人家假象，對方若信以為真，可能累人成世，令他久久不能脫離「非自願單身」行列。因此，我會直接回答，女性擇偶，當然會看外表，正如男性喜歡美女一樣。

事實上，女性不是只看外表的，但若說外表不重要，那是扮有內涵的謊話。這是人類生物進化學角度很容易解釋的事：自古以來，人類擇偶很本能地就想選擇一個自身和客觀環境都能提供健康條件的伴侶，好令下一代擁有健康成長的因子。女性卵子有限，又要十月懷胎，故選擇伴侶，當然想揀個條件優質的成為孩子的爸爸，而健康是第一考慮。

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這種人類生物繁衍本能，即使發展到現代社會，女性未必有要繁衍下一代的意識，但血脈裏仍深藏這種從對方外表收集資訊的本能。當然，思想成熟和見過世面的都會女性都知道，高帥富是虛無縹緲兼未必幸福之事，但也不至於要反其道而行。從人類生物學角度切入，無論男女，古今擇偶皆看外表，但不一定指五官帥或美到不行，而是會看以下特質：

一、五官對稱：表示此人在胚胎發育期，細胞分裂得完整，也是健康象徵。

二、面相要好：相由心生，一個人是否好脾氣、情緒穩定、內心善良、光明磊落，抑或小家閃縮、脾氣暴躁、心高氣傲等，從五官和神情可知一二。

三、皮膚光澤：皮膚是身體的鏡子，皮膚光滑說明身體內有足夠胡蘿蔔素、骨膠原和營養資源，是身體年輕、有活力的象徵；相反，粗糙、暗啞的皮膚，或因情緒、健康、生活習慣問題而導致循環差。

又，能幹、聰明和有經歷的女性，根本不會整天發夢找個高帥富打救自己，但最棹忌是遇上「矮醜窮」——矮視野、醜心地、窮氣量的男人。

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全文刊於《香港經濟日報》，原題為「擇偶看外表？」