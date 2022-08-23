【食用安全】哈佛醫學院列7大超加工食品　大量進食增早死風險

▲ 超加工食品增心血管疾病風險，哈佛醫學院列7大超加工食品。（iStock圖片）

早前有研究指出，每日進食添加了大量防腐劑、色素和味精等的「超加工食品」，可能會增加早死風險。美國哈佛大學醫學院的刊物《Harvard Health Publishing》曾發表文章，解釋何謂「超加工食品」及其對健康的影響。

何謂「超加工食品」？

文章指，加工食品基本上是透過添加鹽、油、糖或其他物質製成，加工程序會改變食物的自然狀態，例子包括罐頭、蜜餞、麵包等，大多數加工食品含有兩至三種成分。

而一些高度加工或超加工食品可能添加了更多成分，例如糖、鹽、脂肪、人造色素或防腐劑。超加工食品主要由食品中提取的物質製成，如澱粉、添加糖和氫化脂肪，亦可能含有人造色素、香料、穩定劑等添加劑。

急凍食品、汽水、熱狗和冷切肉、快餐、餅乾、蛋糕，以及鹹味零食都屬於超加工食品。

加工食品如何影響健康？

文章引述一項發表在《英國醫學期刊》（The BMJ）的研究，指收集了10萬名法國成年人在5年間的飲食記錄，研究人員發現，進食更多超加工食品的人患心血管疾病、冠心病和腦血管疾病的風險更高。雖然此類大型觀察性研究並未證明到因果關係，但研究確實表明超加工飲食和心血管疾病之間存在關聯。

如何識別超加工食品？

文章提到，應盡可能避免或限制超加工食品的攝取，而透過以下的例子，有助理解並分辨食物是經過最低限度加工、加工，還是超加工。

最少加工 加工 超加工 粟米 粟米罐頭 粟米片 蘋果 蘋果汁 蘋果批 薯仔 烤薯仔 炸薯條 紅蘿蔔 紅蘿蔔汁 紅蘿蔔蛋糕 小麥 麵粉 餅乾

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十大「超加工食品」

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本港註冊營養師陳國賓（Leslie）曾受訪表示，「超加工食品」不是一個新概念，因市面推出愈來愈多加工食品，令大眾更易接觸這些不健康食品。

他解釋，由於生活忙碌，不少人選擇外出用膳，但實質不少食肆如快餐店，甚至是標榜健康飲食的素食餐廳，製作食物時亦會使用到加工食品，所以在餐桌享用的食物其實已變成「加工再加工的食品」，令其攝取加工食品的數量大大增加。

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責任編輯：羅嘉欣