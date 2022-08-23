【嚴打走私】海關內河船檢大批走私貨物　包括逾一噸花膠、月餅等總值約4,300萬元

▲ 海關內河船檢大批走私貨物，包括逾一噸花膠、月餅等總值約4,300萬元。（曾秋文攝）

香港海關偵破一宗利用內河船走私貨物到澳門的案件，上周成功截獲該艘正前往澳門的內河船，在船上的12個貨櫃中搜出大批走私貨物，總值約4,300萬元，拘捕一名涉案女子。

海關有組織罪案調查科特別調查第二組指揮官賴恩寧表示，海關在8月16日晚上10時許，在香港西面水域進行反走私巡邏，期間截查一艘報稱由香港駛往澳門的內河船，船上載有19個貨櫃和4男1女船員，根據載貨艙單該批貨櫃載運多種不同種類的貨品，涉及多名寄貨人和收貨人，資料非常混亂，部分更不齊全和不准確，引起關員懷疑。

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經搜查後海關在12個貨櫃中搜出約12萬件走私貨物，包括8.8萬件化妝品、超過一噸的花膠、3,000多罐配方奶粉、2.5萬件電子零件、數千盒月餅、電子產品和藥物，總值約4300萬元；另外在一個報稱在有護膚品的貨櫃中發現1500隻觀賞用的寄居蟹。

海關相信貨物供應澳門，其餘部份走私物或會轉運到內地。海關其後鎖定多間寄貨公司，在新界1間貿易公司拘捕1名49歲女負責人，調查仍在進行中，不排除再有人被捕。

海關表示今次緝獲的物品是以往陸路口岸水貨客經常攜帶的走私物品，例如月餅及配方粉等，在內地需求殷切，如成功偷運到內地可逃避逾5000萬元稅款，利潤非常豐厚。

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記者：曾秋文