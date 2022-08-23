倘11月未能免除酒店隔離　港府考慮對金融峰會參與者設隔離豁免安排

▲ 現時由海外或台灣入境香港，必須在酒店隔離檢疫3日，之後4日可以在「黃碼」限制下外出。（經濟日報資料圖片）

香港將於11月1日及2日舉行國際金融投資峰會，以示香港正朝着商貿開放與經濟復常。不過，要吸引全球金融機構巨頭來港，據了解，港府正考慮一系列特別豁免安排，包括來港時不必在酒店隔離。

有金融界中人直言，這些國際金融機構巨頭，時間就是金錢，平時出訪往往只有幾天而已，若要他們先在酒店檢疫，即使只有3天，他們都不會來港。

該人續指，若他們在港的活動被嚴格限制在酒店房間及會場，也難有吸引力，因為這些跨國企業巨頭來港，主要目的並非簡單出席論壇，而是乘機與重要客戶見面，食飯傾生意，或親自巡視旗下業務。

換言之，因應金管局主辦的國際金融投資峰會，港府基本上有兩手準備，若不能在11月前全面免除海外返港的酒店隔離，則針對赴會的金融巨頭，料設有特殊豁免安排。

香港投資基金公會行政總裁黃王慈明早前表示，11月香港有國際金融投資峰會，亦舉行國際七人欖球賽，若入境檢疫安排能夠「歸零」（即「0+7」方案），將可給予全世界信息：香港全面開放及復常。

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