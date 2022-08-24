【白色強人II】劉溫馨坦承被父母催婚　等待遇上Mr. Right展人生新階段

▲ 張庭一角暫時是劉温馨最喜歡的角色！

2013年參加香港小姐而入行的劉溫馨，初期大多演閒角為主，直至近年在劇集《香港愛情故事》、《愛美麗狂想曲》和《寶寶大過天》而嶄露頭角，甚至在近日熱播中的劇集《白色強人II》更「升呢」為女配角，事業漸見穩定。

劇中，演張庭的劉溫馨與視帝郭晉安和陳豪以及視后胡定欣有不少對手戲，難怪她接受TOPick專訪時直認有壓力，更指此角需花很大心力精神演繹，惟絕對過足戲癮！

劉溫馨在《白色強人II》演電視台高層，更是位十分有氣場和強勢的女子，故她透露在戲裏戲外都時刻保持很嚴肅認真的狀態，並表示只有數場與陳豪的調情戲會較輕鬆外，其餘場口在片場都不敢笑。

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與定欣零溝通？

她又指在劇中與定欣特別多對手戲，惟二人在片場「零溝通」，特意營造在劇中的感覺，更笑言張庭的氣勢絕不能輸給葉晴：「我們有時同一條船，但有時又各有各做在計算一些事情，加上大家的對白都是很多和難記，所以我們拍攝前都是各自坐在一邊準備，我與定欣都為了進入角色而沒有溝通，拍完後才會聊天。」

作為女強人，要呈現到其霸氣和氣場，惟現實中的溫馨是位很喜歡笑和隨和的女生，難怪坦言此角確有難度：「張庭是女強人，強勢、有主見以及有原則，但自己本身不是一個有主見的人，亦都不是一個女強人，我偏向溫柔隨和，沒心計，所以自己與角色的反差很大很難演。」

除要收起笑容，保持氣勢外，溫馨亦為此角苦練廣東話，在背後花很多準備功夫，就是為呈現最好的一面給觀眾。

她說：「今次的對白是難說和較專業，不是那麼生活化，對白會較官方，因為我是一個電視台新聞部總監，所以事前我要做很多功課和練習，讀到很純熟才可以在現場很自然地說出來，令人聽得舒服。」

▲ 劇中與胡定欣、郭晉安及張達倫有甚多場口。

難忘場口練不停 放開演張庭

溫馨憶述，有一場戲至今仍忘不了：「那場戲是說當我們看完罕見病病人趙宛蘭在立法會發表自己言論便暈倒，之後我便要發號司令分配工作給我的下屬，整件事要很快很準確以及果斷。這段對白當時我練習了很久，因為他不讓你NG，要一Take過，雖然很短但對白很長又要連貫，我記得我是邊穿衣服邊化妝都背緊對白。」

雖然要面對難讀對白，不期然會有所壓力，惟劉溫馨認為有壓力是好事，皆因壓力是推動力，可令自己做得更加好，又指不想因為自己把握不到角色定位而影響大家收工，故事前一定會準備十足。

談到說廣東話會否成為演戲上的障礙，溫馨透露初時都有這個顧慮，幸好獲得監製鼓勵，令她可以放開演出：「監製很好，叫我不需要介懷我的口音，因為這個角色定位是由新加坡返港，所以有少少口音完全沒有問題，他希望我專注在演戲方面放膽去做。」

同時續指看見網上愈多人罵張庭，她便愈開心，證明很多觀眾關注這部劇和角色。

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演藝路不平坦 堅持追夢

由2013年踏入演藝圈，直至近年溫馨的角色戲份漸重，演藝之路絕非一帆風順，少點堅持都未必可以繼續走下去，對此她感慨地表示「好難捱」！

溫馨解釋：「因為我們很被動，很多時候不是你付出一百分努力，就會有一百分回報，以及要看觀眾緣，可能有時你已經做得好好，但觀眾就是不喜歡你，也沒有辨法，所以我覺得都是很艱難。」

她續指：「就如與我同期同班的同學，有很多女生已一早結婚生兒育女，甚至這行都沒有入過，已選擇結婚做少奶奶，若女生來說可能只餘下兩三個還在這個行業做，我覺得可以堅持那麼久真的很難。」

這條路並不容易，正如溫馨所說這行除要有實力外，更要配合天時、地理及人和的元素，才能有機會讓觀眾認識。即使過程艱辛，惟她絕無放棄做演員，全因這個職業是其小時候的夢想：「我小學時已想成為一個演員，所以真的要很喜歡才能堅持下去。」

曾有氣餒時刻 粉絲成最強後盾

但人總會有軟弱的時候，面對着付出與收穫未必成正比時，溫馨直認曾感到灰心時候，有一刻想過放棄，惟很快就打消念頭：「 有時都會覺得好辛苦，又要捱夜那麼辛苦，到劇集播出時自己又不是很多人留意， 但不知為何， 當看到網民一兩句很鼓勵性的說話， 表示很想見到我有多些戲份或不同角色，又會突然覺得要堅持下去 。」

溫馨並指，粉絲的留言和鼓勵成為其「最強後盾」，令她有動力堅持下去，望自己不斷進步，在觀眾心中成為一個更好的劉温馨。

憑着她一步步的努力，近年演出的作品終備受認同，事業總算有點成績，但溫馨仍保持謙卑的心，只覺幸運遇到好的劇本和製作，才會令更多觀眾留意她的角色。

而現時張庭一角，更是她暫時最滿意的角色，皆因她認為與自己的真實性格反差最大，甚有挑戰性，可以發揮到演技，這亦是作為演員最高興的事。

▲ 努力做好張庭。

自認捱得 仍需靠家人經濟幫助

雖然她現時事業漸入佳境，但對比同屆港姐陳凱琳、蔡思貝和劉佩玥的事業成績及知名度方面亦相對遜色，難免不期然會受外界比較，甚至會懷疑自己的能力。

對此溫馨認為每位演員都會有迷茫的時期 ，更認為與人比較是沒有用：「每一個人的路都不同， 有些人可能會走得慢些 ，之後又會追回；有些人可能初頭走得快些， 之後會受傷害而耽誤行程， 我覺得每個人的速度都不同， 所以不需要與人比較，因為比較是沒有意思 ，你亦不知道別人背後付出了多少努力 ，最好就是與自己比較。 」

提到當中的迷茫期，她透露身邊有很多同事都遇過此情況 ：「有時拍畢一套劇，之後休息了幾個月時間還未出現新的角色，中間這段時期會很迷茫， 直到有下個角色出現這種感覺才會消失。這樣的經歷在很多同事身上都發生過，大家很多時拍完一套劇後，不會知何時再開劇 。 」

她又指曾經歷過大半年沒有劇集拍，變相同時沒有收入，故當時她只可以靠積蓄和家人的幫忙過活，又自爆現時在住屋的租金上仍需要他們出手幫忙，才能繼續追夢：「大家都知我們的收入不穩定，這麼多年來都要靠家人的幫助，如果沒有他們的支持，真的很難追夢 。 」

即使入行9年至今仍需要家人的經濟援助，但溫馨的家人從未有一刻叫她轉行，默默在其背後成為她最大支持，難怪她望終有一日在事業上能夠有所佳績好好報答他們。

▲ (黃建輝攝)

望挑戰做打女 愛情上被動

回望這9年的演藝生涯，不長不短，溫馨形容自己在這段日子相當捱得，任何角色都願意接拍，不會想太多，最重要做好自己本份。

不過提到其認為最辛苦的角色，她覺得是張庭一角：「這個角色很需要力量， 每場戲拍完都像能量用完，因為全程要很專注和集中，所以很花心力在精神上，這樣是最辛苦。 」又望日後有機會演打女，猶如特工角色，並不介意日日操體能，並笑言「愈打愈開心」。

除工作外，作為香港小姐兼被網民認為她是性感女神的溫馨，理應追求者眾，惟她自言只是美麗的誤會，全因她認為她們的圈子很窄，並非外界眼中多姿多彩的生活，難怪她指很難找到另一半。

她自言性格慢熱，在愛情上更為被動：「 我很慢熱， 可能要個男生給我很多訊息，才會接收到， 跟着大家了解何否發展。而且我們的圈子很小，來來去去都是同一班人，很難認識新的異性朋友，加上疫情關係令大家少了社交活動，變相認識新朋友的機會更加少。」

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父母催婚 等待真正的對的人

她亦坦言父母有向其催婚，認為她應該要穩定下來：「家人覺得我應該要進入人生另一個階段，我以前都貪玩不定性， 現在都變得定性 ，覺得自己可以到另一階段，但現時未有適合的對象。」

而且，溫馨亦深知真正的緣份不能心急，會等候對的他來臨：「相信每個女生都會幻想穿婚紗嫁人的畫面， 我都有幻想過 ，但又沒有話心急，因為你要遇到那個對的人才會做這件事 ，不可以心急，求其找一個人便結婚生子。」

不過她表示即使遇到真命天子，亦不會放棄工作，皆因她認為女生不能沒有自己的事業：「我不覺得自己是事業型女性， 只不過不想與這個社會脫節 。」

造型：@Seetz

記者：陳曉柔