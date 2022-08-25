「蚊」風喪膽！藥劑師教揀安全有效驅蚊劑

蚊子猶如電影裏的喪屍般見人就咬，更是令惹蚊之人「蚊」風喪膽。加上近日香港出現多宗瘧疾輸入個案，令大眾更關注防蚊問題。由於被蚊子叮咬後，會使皮膚痕癢、紅腫，甚至敏感，更會增加感染由蚊子傳播疾病的風險，如瘧疾、登革熱、日本腦炎等。因此，外出時最好使用驅蚊產品，以減低被蚊叮的機會。而市面上林林總總的驅蚊產品，有天然成分，又有DEET和IR3535等成分，到底應如何選擇？這次邀請到註冊藥劑師廖麗婷教大家揀選安全又有效的驅蚊劑。



認清常見4大驅蚊成分 濃度效能大不同



廖麗婷表示，現時在市面上大家買到的驅蚊劑，主要分為4大類，包括天然精油（如香茅油／尤加利精油）、避蚊胺（DEET）、伊默寧（IR3535）及派卡瑞丁（Picaridin）。

天然精油（如香茅油／尤加利精油）︰ 由植物提取天然成分，當中以尤加利（又稱檸檬胺）中的PMD成分較多實證。好處是毒性低，相比DEET低敏，但驅蚊效果較弱，一般只能維持1-2小時，所以需頻繁補用，或會有機會引致輕微皮膚過敏和刺激眼睛。更有濃烈的氣味，而且油性質地用後黏笠。

由植物提取天然成分，當中以尤加利（又稱檸檬胺）中的PMD成分較多實證。好處是毒性低，相比DEET低敏，但驅蚊效果較弱，一般只能維持1-2小時，所以需頻繁補用，或會有機會引致輕微皮膚過敏和刺激眼睛。更有濃烈的氣味，而且油性質地用後黏笠。 避蚊胺（DEET）︰ 傳統常見有效的驅蚊成分，一般市面產品有含7-30%濃度的DEET，防護時間隨濃度而增加，由2小時至7小時不等。但缺點是質地偏油性和氣味濃烈刺激，比較容易引起皮膚過敏，濃度高的DEET甚至會引起頭痛、氣管收窄的問題。有濕疹或皮膚易過敏的人士應小心使用。衛生防護中心亦建議6個月以下嬰幼兒不應使用。兒童（6個月以上和12歲以下）、孕婦及授乳母親要小心選用合適濃度。

傳統常見有效的驅蚊成分，一般市面產品有含7-30%濃度的DEET，防護時間隨濃度而增加，由2小時至7小時不等。但缺點是質地偏油性和氣味濃烈刺激，比較容易引起皮膚過敏，濃度高的DEET甚至會引起頭痛、氣管收窄的問題。有濕疹或皮膚易過敏的人士應小心使用。衛生防護中心亦建議6個月以下嬰幼兒不應使用。兒童（6個月以上和12歲以下）、孕婦及授乳母親要小心選用合適濃度。 伊默寧（IR3535）︰ 是與自然界中存在的氨基酸擁有相同結構的驅蚊成分，透過干擾蚊蟲辨認人體散發出來的二氧化碳，從而達至驅蚊蟲效果。有效濃度為20%，除了驅蚊，更能安全有效驅除各種昆蟲如蠓、跳蚤、蜱蟲、蟎及蠅，驅蠓表現尤其出色，其驅蚊蟲效能長達8小時，而且沒有刺鼻的氣味，質地清爽，相對其他驅蚊成分低敏溫和，較少出現嚴重敏感症狀，適合嬰幼兒及孕婦使用，亦對寵物無害。

是與自然界中存在的氨基酸擁有相同結構的驅蚊成分，透過干擾蚊蟲辨認人體散發出來的二氧化碳，從而達至驅蚊蟲效果。有效濃度為20%，除了驅蚊，更能安全有效驅除各種昆蟲如蠓、跳蚤、蜱蟲、蟎及蠅，驅蠓表現尤其出色，其驅蚊蟲效能長達8小時，而且沒有刺鼻的氣味，質地清爽，相對其他驅蚊成分低敏溫和，較少出現嚴重敏感症狀，適合嬰幼兒及孕婦使用，亦對寵物無害。 派卡瑞丁／埃卡瑞丁（Picaridin/Icaridin）︰屬一種無色無臭的水狀化合物，相比DEET刺激性較低，一般有效濃度為10-20%，含20%的Picaridin驅蚊產品，效能維持約6小時，但要注意濃度較高的Picaridin有可能會刺激眼睛，需小心使用。

▲ 一圖看清4大驅蚊成分的效能、時效、其他功效、氣味、質地和安全性等比較。

廖麗婷提醒，不同驅蚊成分的效能及有效時間不同，因此使用前應先了解每種成分的特性，同時細閱使用說明。若皮膚較易敏感，或有濕疹問題，使用驅蚊劑時建議先塗在小範圍測試，萬一出現痕癢等症狀，應立刻用水沖洗和停止使用。使用時切記要避開眼、口和傷口。如需使用於頸部以上的部位，最好預先將驅蚊劑噴於手心後，再用手塗上頸部以上的部位。並要定時補用驅蚊劑，才能發揮最佳的驅蚊效能。



此外，夏天大家除了積極防蚊外，還要做好防曬，廖麗婷建議大家先使用防曬產品，最好等待15至30分鐘後，才使用驅蚊產品，以免影響防曬和防蚊的效能。

▲ 「驅蚊大師」滅菌驅蚊液一瓶做到驅蚊、滅菌、止痕3大功效，全面保護大家的防蚊需要。

好物推介！ 驅蚊止痕滅菌一take過



在4種驅蚊成分當中，伊默寧（IR3535）較其餘3種成分安全有效，不但性質溫和，對人畜無害，而且長效8小時驅蚊，更是蠓（小黑蚊）的剋星。最近就有一款新產品，不但含IR3535驅蚊成分，更有消毒止痕功效，全面照顧大家的防蚊需要，從此不再周身痕。說的是AQUA PRO+TECH全新推出的「驅蚊大師」滅菌驅蚊液，採用德國研發的IR3535配方，獲得世界衛生組織（WHO）、美國疾病控制與預防中心（CDC）及美國環境保護局（EPA）等國際權威認可，確保安全有效。



「驅蚊大師」一瓶就有效驅趕蚊、蟎、蠓、蚤、蜱、蠅等6大蚊蟲，驅蚊效能長達8小時，外出前噴一噴，全日都得到保護。而且驅蚊同時做到滅菌止痕，其滅菌成分於香港研發及生產，以物理性解裂溶菌技術來對付刺激物及細菌，並以AQUA PRO+TECH獨有製程製成，產生APT+超強離子TM與病菌之間的正負極互相吸附滲透，刺破病菌細胞壁膜，經歐盟標準測試，能有效殺滅99.99%細菌及病毒，即使不幸被蚊叮咬，都能即時滅菌，減低經由蚊子傳播疾病的風險。加上其配方清爽溫和，長效親膚，適合孕婦及六個月以上嬰幼兒使用，就連寵物也適用，而且圓柱設計便攜易用，是大家的隨身防蚊好物。



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（特約）